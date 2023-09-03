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В Швеции призвали разместить в стране базы НАТО - РИА Новости, 03.09.2023
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10:01 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/shvetsiya-1893905141.html
В Швеции призвали разместить в стране базы НАТО
В Швеции призвали разместить в стране базы НАТО - РИА Новости, 03.09.2023
В Швеции призвали разместить в стране базы НАТО
Шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в альянс, заявил лидер партии Йохан... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T10:01
2023-09-03T10:01
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в альянс, заявил лидер партии Йохан Персон в эфире Sveriges Radio. "Я думаю, должно быть ясно, что это способ укрепить безопасность шведского народа в ситуации, когда внешний мир может представлять очень серьезную угрозу для Швеции", - заявил он. "Сейчас у нас будет совершенно другая задача в нашей части мира, в нашей части НАТО. Это будет означать, на наш взгляд, необходимость наличия постоянных баз НАТО", - добавил Персон, упомянув, что Швеция и НАТО "являются партнерами" с 1990-х годов. Персон также выступил за сохранения присутствия сил НАТО на территории страны и в мирное время, мотивировав свои слова тем, что "свободу нужно защищать". Швеция, а также Финляндия на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html
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в мире, швеция, финляндия, нато, украина
В мире, Швеция, Финляндия, НАТО, Украина
В Швеции призвали разместить в стране базы НАТО

Лидер Либеральной партии Швеции Персон выступил за размещение в стране баз НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в альянс, заявил лидер партии Йохан Персон в эфире Sveriges Radio.
«
"Я думаю, должно быть ясно, что это способ укрепить безопасность шведского народа в ситуации, когда внешний мир может представлять очень серьезную угрозу для Швеции", - заявил он.
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"Сейчас у нас будет совершенно другая задача в нашей части мира, в нашей части НАТО. Это будет означать, на наш взгляд, необходимость наличия постоянных баз НАТО", - добавил Персон, упомянув, что Швеция и НАТО "являются партнерами" с 1990-х годов.
Персон также выступил за сохранения присутствия сил НАТО на территории страны и в мирное время, мотивировав свои слова тем, что "свободу нужно защищать".
Швеция, а также Финляндия на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
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