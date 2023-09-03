https://ria.ru/20230903/shvetsiya-1893905141.html

В Швеции призвали разместить в стране базы НАТО

В Швеции призвали разместить в стране базы НАТО - РИА Новости, 03.09.2023

В Швеции призвали разместить в стране базы НАТО

Шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в альянс, заявил лидер партии Йохан... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T10:01

2023-09-03T10:01

2023-09-03T10:01

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в альянс, заявил лидер партии Йохан Персон в эфире Sveriges Radio. "Я думаю, должно быть ясно, что это способ укрепить безопасность шведского народа в ситуации, когда внешний мир может представлять очень серьезную угрозу для Швеции", - заявил он. "Сейчас у нас будет совершенно другая задача в нашей части мира, в нашей части НАТО. Это будет означать, на наш взгляд, необходимость наличия постоянных баз НАТО", - добавил Персон, упомянув, что Швеция и НАТО "являются партнерами" с 1990-х годов. Персон также выступил за сохранения присутствия сил НАТО на территории страны и в мирное время, мотивировав свои слова тем, что "свободу нужно защищать". Швеция, а также Финляндия на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.

https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html

https://ria.ru/20230711/nato-1883501614.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, финляндия, нато, украина