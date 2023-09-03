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Параллельный мир. Слова Зеленского о "другой" Украине вызвали шок в Сети - РИА Новости, 03.09.2023
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04:20 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/shok-1893891115.html
Параллельный мир. Слова Зеленского о "другой" Украине вызвали шок в Сети
Параллельный мир. Слова Зеленского о "другой" Украине вызвали шок в Сети - РИА Новости, 03.09.2023
Параллельный мир. Слова Зеленского о "другой" Украине вызвали шок в Сети
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского об установлении "другой" Украины с "живой" демократией и свободой. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T04:20
2023-09-03T04:20
в мире
украина
европа
сша
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского об установлении "другой" Украины с "живой" демократией и свободой."Мы говорим об Украине в этом измерении? Не может быть, скорее всего, речь идет об Украине из параллельного мира", — пошутил Trumpac."Я не хочу поражения Украины. Но ты проиграешь. Вас обманули, как и всех нас во время вторжения в Ирак", — отметил David."Он действительно говорит о "восстановлении" свободы Украины, о том, что Украина является стремительно развивающейся "демократией" и о том, как она будет "продолжать" оставаться одной из самых свободных стран Европы? В великой современной демократической Украине правительство никогда не станет пресекать выступления оппозиции, "откладывать" выборы или закрывать пророссийскую фракцию православной церкви", — прокомментировал Hmmm...."Ты - самый крупный мошенник в истории", — написал Twitak."Это будет другая Украина, ведь Украины больше не будет!" — высказался Pepe le Pew.Ранее нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер назвал заявления Владимира Зеленского о возможности провести выборы на Украине в условиях военного положения трюком для помощи президенту США Джо Байдену в свете предвыборной кампании.
https://ria.ru/20230903/plan-1893889251.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893831812.html
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в мире, украина, европа, сша, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, Европа, США, Джо Байден, Владимир Зеленский

Параллельный мир. Слова Зеленского о "другой" Украине вызвали шок в Сети

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского об установлении "другой" Украины с "живой" демократией и свободой.
«
"Мы говорим об Украине в этом измерении? Не может быть, скорее всего, речь идет об Украине из параллельного мира", — пошутил Trumpac.
"Я не хочу поражения Украины. Но ты проиграешь. Вас обманули, как и всех нас во время вторжения в Ирак", — отметил David.
"Он действительно говорит о "восстановлении" свободы Украины, о том, что Украина является стремительно развивающейся "демократией" и о том, как она будет "продолжать" оставаться одной из самых свободных стран Европы? В великой современной демократической Украине правительство никогда не станет пресекать выступления оппозиции, "откладывать" выборы или закрывать пророссийскую фракцию православной церкви", — прокомментировал Hmmm....
"Ты - самый крупный мошенник в истории", — написал Twitak.
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"Это будет другая Украина, ведь Украины больше не будет!" — высказался Pepe le Pew.
Ранее нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер назвал заявления Владимира Зеленского о возможности провести выборы на Украине в условиях военного положения трюком для помощи президенту США Джо Байдену в свете предвыборной кампании.
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В миреУкраинаЕвропаСШАДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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