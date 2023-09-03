https://ria.ru/20230903/shkola-1893968818.html

В Госдуме предложили печатать тетрадки с информацией о героях СВО

В Госдуме предложили печатать тетрадки с информацией о героях СВО - РИА Новости, 03.09.2023

В Госдуме предложили печатать тетрадки с информацией о героях СВО

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова высказалась о необходимости производства школьных принадлежностей с патриотической тематикой, а также предложила печатать... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T19:54

2023-09-03T19:54

2023-09-03T19:55

специальная военная операция на украине

россия

анна кузнецова

владимир жога

госдума рф

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МОСКВА,3 сен- РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова высказалась о необходимости производства школьных принадлежностей с патриотической тематикой, а также предложила печатать тетрадки с информацией о подвигах российских солдат в СВО. "Друзья, тут готовимся к школе и возмутило меня одно обстоятельство: решила я найти дневник, тетрадку, папку или что-то другое из "школьного репертуара" с патриотической тематикой, к сожалению, не нашла. Скажу больше: даже российского флага не отыскала на школьной продукции. Не только я была бы рада приобрести тетрадки с изображениями… современных героев - участников СВО, например, с кратким рассказом о подвиге Владимира Жоги", - написала Кузнецова в своём телеграм-канале. Она отметила, что в магазинах вместо патриотической российской тематики представлены различные школьные принадлежности с принтами из иностранных мультиков, игр и "всякой безликой пестроты на папках, портфелях, альбомах было море". Парламентарий посчитала отличной задумкой изображать на письменных принадлежностях российских писателей, художников или пейзажи нашей страны. Она отметила, что важно убрать "серые зоны", если Россия хочет воспитать настоящих патриотов. "Но перестраиваться, как видно, получается не у всех. Давно уже пора перенастроить свои принтеры, чтобы не помогать в исполнении этого глобального "заказа" врага на "Иванов не помнящих родства", - заключила парламентарий.

https://realty.ria.ru/20230823/vyselenie-1891794177.html

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россия, анна кузнецова, владимир жога, госдума рф