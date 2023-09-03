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В Мексике самолет разбился на вечеринке по определению пола ребенка - РИА Новости, 03.09.2023
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19:46 03.09.2023 (обновлено: 20:13 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/samolet-1893967617.html
В Мексике самолет разбился на вечеринке по определению пола ребенка
В Мексике самолет разбился на вечеринке по определению пола ребенка - РИА Новости, 03.09.2023
В Мексике самолет разбился на вечеринке по определению пола ребенка
Небольшой самолет разбился во время вечеринки по определению пола ребенка в городе Наволато в Мексике, пилот погиб, сообщает издание Milenio. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T19:46
2023-09-03T20:13
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Небольшой самолет разбился во время вечеринки по определению пола ребенка в городе Наволато в Мексике, пилот погиб, сообщает издание Milenio. "Небольшой самолет разбился во время мероприятия по определению пола ребенка в Наволато (штат Синалоа) ... пилот погиб", - говорится в сообщении издания. По данным издания, самолет с воздуха должен был показать, кто родится - мальчик или девочка. Когда самолет приблизился к поместью, где проводилась вечеринка, он выпустил облако розового дыма, показав, что у пары будет девочка. Как отмечает издание, вскоре самолет начал падать. Согласно информации издания, очевидцы немедленно позвонили в службу спасения. Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Пилот самолета был найден живым, но позже скончался, несмотря на усилия медиков.
https://ria.ru/20230430/vecherinka-1868878482.html
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в мире, мексика, синалоа
В мире, Мексика, Синалоа
В Мексике самолет разбился на вечеринке по определению пола ребенка

В Мексике самолет разбился на вечеринке по определению пола ребенка, пилот погиб

© РИА Новости / Лаура Домарт | Перейти в медиабанкПолицейский в Мексике
Полицейский в Мексике - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Лаура Домарт
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Полицейский в Мексике
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Небольшой самолет разбился во время вечеринки по определению пола ребенка в городе Наволато в Мексике, пилот погиб, сообщает издание Milenio.
"Небольшой самолет разбился во время мероприятия по определению пола ребенка в Наволато (штат Синалоа) ... пилот погиб", - говорится в сообщении издания.
© Кадр из видео очевидцаПролет самолета на вечеринке по определению пола ребенка в штате Синалоа, Мексика
Пролет самолета на вечеринке по определению пола ребенка в штате Синалоа, Мексика
© Кадр из видео очевидца
Пролет самолета на вечеринке по определению пола ребенка в штате Синалоа, Мексика
По данным издания, самолет с воздуха должен был показать, кто родится - мальчик или девочка. Когда самолет приблизился к поместью, где проводилась вечеринка, он выпустил облако розового дыма, показав, что у пары будет девочка. Как отмечает издание, вскоре самолет начал падать.
Согласно информации издания, очевидцы немедленно позвонили в службу спасения. Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Пилот самолета был найден живым, но позже скончался, несмотря на усилия медиков.
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