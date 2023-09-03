https://ria.ru/20230903/reznikov-1893985410.html

Резников заявил, что не знает о возможном назначении послом в Британии

Резников заявил, что не знает о возможном назначении послом в Британии - РИА Новости, 03.09.2023

Резников заявил, что не знает о возможном назначении послом в Британии

Алексей Резников, которого Владимир Зеленский решил убрать с поста министра обороны Украины, заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T23:33

2023-09-03T23:33

2023-09-03T23:36

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алексей гончаренко

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Алексей Резников, которого Владимир Зеленский решил убрать с поста министра обороны Украины, заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании в будущем. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в конце августа утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании, а на посту главы минобороны его сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров. В воскресенье вечером Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. "Не в курсе", - прокомментировал Резников информацию о возможном назначении украинскому изданию "Бабель". Сам Резников ранее говорил, что готов подать в отставку. Издание "Украинская правда" 10 августа сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности.

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в мире, великобритания, украина, алексей резников, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины