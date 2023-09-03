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В Горловке зафиксировали разрывы двух снарядов ВСУ - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/razryvy-1893952050.html
В Горловке зафиксировали разрывы двух снарядов ВСУ
В Горловке зафиксировали разрывы двух снарядов ВСУ - РИА Новости, 03.09.2023
В Горловке зафиксировали разрывы двух снарядов ВСУ
Разрывы двух снарядов, выпущенных украинскими войсками, зафиксированы в непосредственной близости от автодрома в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T17:10
2023-09-03T17:10
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Разрывы двух снарядов, выпущенных украинскими войсками, зафиксированы в непосредственной близости от автодрома в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "Зафиксированы разрывы двух снарядов украинских нацистов в непосредственной близости от автодрома (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке зафиксировали разрывы двух снарядов ВСУ

Приходько: у автодрома в Горловке зафиксировали разрывы двух снарядов ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Разрывы двух снарядов, выпущенных украинскими войсками, зафиксированы в непосредственной близости от автодрома в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Зафиксированы разрывы двух снарядов украинских нацистов в непосредственной близости от автодрома (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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