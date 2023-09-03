https://ria.ru/20230903/putin-1893984807.html
Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи
Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи - РИА Новости, 03.09.2023
Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи
Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь с изданием стихов. Кадры беседы главы государства с мальчиком показали в передаче Павла Зарубина... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T23:24
2023-09-03T23:24
2023-09-03T23:24
общество
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь с изданием стихов. Кадры беседы главы государства с мальчиком показали в передаче Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".На открытом уроке, которые глава государства провел 1 сентября, Григорий по просьбе президента выразительно прочитал собственное стихотворение, посвященное Родине. Позже в разговоре с Путиным школьник признался, что у него много стихов, но пока он еще не смог добиться их издания и только хочет договориться с какой-нибудь организацией."Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?" — сказал Путин.Беседа прошла после открытого урока "Разговор о важном", который глава государства провел для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
https://ria.ru/20230903/putin-1893930711.html
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общество, владимир путин, павел зарубин
Общество, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи
Путин пообещал нижегородскому школьнику помощь с изданием стихов
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь с изданием стихов. Кадры беседы главы государства с мальчиком показали в передаче
Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
На открытом уроке, которые глава государства провел 1 сентября, Григорий по просьбе президента выразительно прочитал собственное стихотворение, посвященное Родине. Позже в разговоре с Путиным школьник признался, что у него много стихов, но пока он еще не смог добиться их издания и только хочет договориться с какой-нибудь организацией.
"Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?" — сказал Путин.
Беседа прошла после открытого урока "Разговор о важном", который глава государства провел для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
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