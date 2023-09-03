Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/putin-1893984807.html
Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи
Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи - РИА Новости, 03.09.2023
Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи
Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь с изданием стихов. Кадры беседы главы государства с мальчиком показали в передаче Павла Зарубина... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T23:24
2023-09-03T23:24
общество
владимир путин
павел зарубин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893709546_0:78:3135:1841_1920x0_80_0_0_15d8d2bfe3e5c41f7139a45711f83b95.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь с изданием стихов. Кадры беседы главы государства с мальчиком показали в передаче Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".На открытом уроке, которые глава государства провел 1 сентября, Григорий по просьбе президента выразительно прочитал собственное стихотворение, посвященное Родине. Позже в разговоре с Путиным школьник признался, что у него много стихов, но пока он еще не смог добиться их издания и только хочет договориться с какой-нибудь организацией."Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?" — сказал Путин.Беседа прошла после открытого урока "Разговор о важном", который глава государства провел для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
https://ria.ru/20230903/putin-1893930711.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893709546_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a1648d6547fcad00cf473952763f2980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, павел зарубин
Общество, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи

Путин пообещал нижегородскому школьнику помощь с изданием стихов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь с изданием стихов. Кадры беседы главы государства с мальчиком показали в передаче Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
На открытом уроке, которые глава государства провел 1 сентября, Григорий по просьбе президента выразительно прочитал собственное стихотворение, посвященное Родине. Позже в разговоре с Путиным школьник признался, что у него много стихов, но пока он еще не смог добиться их издания и только хочет договориться с какой-нибудь организацией.
"Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?" — сказал Путин.
Беседа прошла после открытого урока "Разговор о важном", который глава государства провел для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
"У нас так и будет". Путин раскрыл секрет оружия разрушительной силы
Вчера, 14:26
 
ОбществоВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала