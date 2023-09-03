https://ria.ru/20230903/putin-1893930711.html
"У нас так и будет". Путин раскрыл секрет оружия разрушительной силы
"У нас так и будет". Путин раскрыл секрет оружия разрушительной силы - РИА Новости, 03.09.2023
"У нас так и будет". Путин раскрыл секрет оружия разрушительной силы
Владимир Путин в разговоре со школьниками назвал генетику серьезным оружием, требующим внимательного отношения. Кадры беседы главы государства с детьми показали РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:26
2023-09-03T14:26
2023-09-03T15:20
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владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин в разговоре со школьниками назвал генетику серьезным оружием, требующим внимательного отношения. Кадры беседы главы государства с детьми показали в передаче Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы", — отметил президент.Важно, чтобы позитивные начала, заложенные в этой науке, не превратились в угрозу для человечества, пояснил глава государства."И у нас так и будет!" — подчеркнул Путин.Также во время встречи девятиклассница из Перми Алена Варлашова рассказала президенту о своем проекте, который позволит устранять разливы нефтепродуктов с помощью микроорганизмов. В ближайшее время на МКС планируют на опыте проверить ее идеи."Хотите запустить какие-то бактерии в космос, они там мутируют, а потом будут съедать нефть?" — поинтересовался Путин.Школьница ответила положительно на вопрос президента."На Земле это будет использоваться эффективно", — сказала девятиклассница.Беседа с детьми прошла после открытого урока "Разговор о важном", который глава государства провел 1 сентября для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
https://ria.ru/20230903/putin-1893902055.html
https://ria.ru/20230903/krym-1893928751.html
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общество, россия, пермь, земля, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Пермь, Земля, Владимир Путин, Павел Зарубин
"У нас так и будет". Путин раскрыл секрет оружия разрушительной силы
Путин в разговоре со школьником назвал генетику оружием разрушительной силы