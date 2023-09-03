https://ria.ru/20230903/putin-1893902055.html

В США раскрыли, кого Путин "увел" у Запада

В США раскрыли, кого Путин "увел" у Запада - РИА Новости, 03.09.2023

В США раскрыли, кого Путин "увел" у Запада

Подавляющее большинство стран мира либо продолжили заключать сделки с Москвой, либо сохранили нейтралитет, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T09:29

2023-09-03T09:29

2023-09-03T12:30

в мире

китай

москва

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892090107_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_c0867d25eb7e91f899e2f3e25d990bf3.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подавляющее большинство стран мира либо продолжили заключать сделки с Москвой, либо сохранили нейтралитет, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Именно поэтому она сумела сохранить свою экономику, <…> рубль, чтобы продолжать функционировать даже в условиях серьезного конфликта", — сказал он.По мнению экономиста, страны, нуждающиеся в финансовой поддержке, теперь могут обратиться к БРИКС, который практически так же богат, как и Запад. Более того, из года в год влияние организации лишь увеличивается, добавил он.Раньше у каждой страны был лишь один вариант — ехать на поклон в Вашингтон, но теперь перемены очевидны, резюмировал Вольф.Накануне посол Китая в Турции Лю Шаобин заявил, что тенденция отказа от доллара, являющегося инструментом мирового господства США, усиливается.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит организации, по итогам которого в альянс решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230901/briks-1893738208.html

https://ria.ru/20230902/rossiya-1893821114.html

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, москва, брикс