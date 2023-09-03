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В США раскрыли, кого Путин "увел" у Запада - РИА Новости, 03.09.2023
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09:29 03.09.2023 (обновлено: 12:30 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/putin-1893902055.html
В США раскрыли, кого Путин "увел" у Запада
В США раскрыли, кого Путин "увел" у Запада - РИА Новости, 03.09.2023
В США раскрыли, кого Путин "увел" у Запада
Подавляющее большинство стран мира либо продолжили заключать сделки с Москвой, либо сохранили нейтралитет, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:29
2023-09-03T12:30
в мире
китай
москва
брикс
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подавляющее большинство стран мира либо продолжили заключать сделки с Москвой, либо сохранили нейтралитет, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Именно поэтому она сумела сохранить свою экономику, &lt;…&gt; рубль, чтобы продолжать функционировать даже в условиях серьезного конфликта", — сказал он.По мнению экономиста, страны, нуждающиеся в финансовой поддержке, теперь могут обратиться к БРИКС, который практически так же богат, как и Запад. Более того, из года в год влияние организации лишь увеличивается, добавил он.Раньше у каждой страны был лишь один вариант — ехать на поклон в Вашингтон, но теперь перемены очевидны, резюмировал Вольф.Накануне посол Китая в Турции Лю Шаобин заявил, что тенденция отказа от доллара, являющегося инструментом мирового господства США, усиливается.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит организации, по итогам которого в альянс решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230901/briks-1893738208.html
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в мире, китай, москва, брикс
В мире, Китай, Москва, БРИКС
В США раскрыли, кого Путин "увел" у Запада

Экономист Вольф: большинство стран продолжило торговать с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подавляющее большинство стран мира либо продолжили заключать сделки с Москвой, либо сохранили нейтралитет, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Именно поэтому она сумела сохранить свою экономику, <…> рубль, чтобы продолжать функционировать даже в условиях серьезного конфликта", — сказал он.
По мнению экономиста, страны, нуждающиеся в финансовой поддержке, теперь могут обратиться к БРИКС, который практически так же богат, как и Запад. Более того, из года в год влияние организации лишь увеличивается, добавил он.
Раньше у каждой страны был лишь один вариант — ехать на поклон в Вашингтон, но теперь перемены очевидны, резюмировал Вольф.
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БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит организации, по итогам которого в альянс решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
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