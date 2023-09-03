https://ria.ru/20230903/pusk-1893914001.html

В Южной Корее высказались о последнем ядерном пуске КНДР

В Южной Корее высказались о последнем ядерном пуске КНДР - РИА Новости, 03.09.2023

В Южной Корее высказались о последнем ядерном пуске КНДР

Объявленные Северной Кореей учения по имитации нанесения тактического ядерного удара были успешны лишь частично, заявил агентству Ренхап представитель... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T11:42

2023-09-03T11:42

2023-09-03T11:42

сша

южная корея

пхеньян

объединенный комитет начальников штабов (сша)

в мире

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Объявленные Северной Кореей учения по имитации нанесения тактического ядерного удара были успешны лишь частично, заявил агентству Ренхап представитель южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов. "По результатам анализа можем сказать, что заявление, сделанное сегодня Северной Кореей, является преувеличением... Не все было успешно", - цитирует агентство представителя военных. Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что проведенные 2 сентября запуски были учениями по нанесению тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных военных маневров Южной Кореи и США. КНДР запустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности, которые пролетели по 8-образной траектории 1,5 тысячи километров за 7672 и 7681 секунду, после чего взорвались на заданной высоте в 150 метров над "целевым островом", имитируя подрыв ядерной боеголовки. Объединенный комитет начальников штабов тогда сообщал о фиксации пуска нескольких крылатых ракет, но не привел их детальных характеристик. Южнокорейские СМИ предполагали, что могли быть пущены крылатые ракеты "Хвасаль 1" ("Стрела") или "Хвасаль 2", которые Пхеньян называет стратегическими, утверждая, что они способны нести тактический ядерный боеприпас "Хвасан-31" ("Вулкан"). Как отмечает Ренхап, сообщение ЦТАК сопровождала фотография лишь одной ракеты, подрывающейся в воздухе, хотя обычно северокорейские СМИ при успешных испытаниях новых систем вооружений активно их пропагандируют для демонстрации своей ядерной мощи. Это, по мнению агентства, может говорить о том, что у северокорейских властей были причины не показывать фотографии второй ракеты, которая могла содержать нежелательную информацию. Отвечая на вопрос о состоявшихся в четверг пусках двух баллистических ракет, которые КНДР тоже назвала имитацией тактического ядерного удара, представитель ОКНШ сообщил, что их "необходимо рассмотреть", что, по мнению агентства, также может говорить о некоторых проблемах. Генштаб КНДР 31 августа выступил с заявлением о пуске накануне вечером двух тактических баллистических ракет в сторону Японского моря, которые "точно выполнили миссию по нанесению ядерного удара путем подрыва в воздухе на установленной высоте 400 метров на заданным островом". Учения по "имитации тактического ядерного удара для полного уничтожения важных командных пунктов военных гангстеров "Респбулии Корея" были проведены в ответ на участие американских стратегических бомбардировщиков B-1B в объединенных воздушных учениях Южной Кореи и США, которые "продемонстрировали на глазах у всего мира, что считают свершившимся фактом (возможность) нанесения по нам превентивных ядерных ударов и переходят к действиям". Ежегодные южнокорейско-американские военные учения "Ыльчи фридом шилд" (Ulchi Freedom Shield, UFS) проходили с 21 по 31 августа. В ходе первого этапа учений с 21 по 25 августа были проведены учения гражданской обороны, проверены возможности по быстрому переводу государства на военные рельсы и готовность к ведению тотальной войны. Во время второго этапа с 28 по 31 августа состоялись полевые маневры всех видов войск Республики Корея и войск США в Корее, а также Космических войск США. В этом году количество маневров было серьезно увеличено даже по сравнению с традиционно наиболее масштабными мартовскими учениями "Фридом шилд" (Freedom Shield, FS) и "Уориор шилд" (Warrior Shield, WS), в ходе которых ранее было проведено более 25 различных учений. "Ыльчи фридом шилд" также предполагали как традиционные сценарии противостояния ядерным и ракетным угрозам КНДР, так и совместные действия Южной Кореи и США в космосе, киберпространстве, электромагнитном спектре и в области когнитивных войн. Кроме того, до начала UFS союзники 16-18 августа провели учения по кризисному управлению.

https://ria.ru/20230903/koreya-1893888051.html

https://ria.ru/20230901/sanktsii-1893544205.html

https://ria.ru/20230830/raketa-1893261896.html

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Екатерина Зайцева

сша, южная корея, пхеньян, объединенный комитет начальников штабов (сша), в мире