В Приморье ввели режим ЧС в пострадавшем от ливней Дальнереченске
Региональный режим ЧС теперь действует в 23 муниципалитетах Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального районаРазмытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера распространен на Дальнереченский городской округ Приморского края, пострадавший от ливней, сообщает правительство региона на сайте.
Мощные ливни прошли на юге и юго-западе Приморского края 29-30 августа из-за влияния южного циклона. Региональный режим ЧС теперь действует в 23 муниципалитетах.
© Администрация Дальнереченского муниципального районаДоставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
Доставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
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© Администрация Дальнереченского муниципального районаРазмытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
2 из 4
© Администрация Дальнереченского муниципального районаДоставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
Доставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
3 из 4
© Администрация Дальнереченского муниципального районаРазмытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
4 из 4
Доставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
1 из 4
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
2 из 4
Доставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
3 из 4
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
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"Дальнереченский городской округ пополнил перечень муниципалитетов Приморья, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования. Принятие этого решения позволит расширить масштабы помощи, прежде всего, населению. Соответствующие изменения в краевое постановление о ЧС внес губернатор (Приморского края - ред.) Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа действует режим ЧС федерального характера.