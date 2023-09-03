Рейтинг@Mail.ru
В Приморье ввели режим ЧС в пострадавшем от ливней Дальнереченске - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/primore-1893915219.html
В Приморье ввели режим ЧС в пострадавшем от ливней Дальнереченске
В Приморье ввели режим ЧС в пострадавшем от ливней Дальнереченске - РИА Новости, 03.09.2023
В Приморье ввели режим ЧС в пострадавшем от ливней Дальнереченске
Режим ЧС регионального характера распространен на Дальнереченский городской округ Приморского края, пострадавший от ливней, сообщает правительство региона на... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T11:55
2023-09-03T11:55
происшествия
приморский край
олег кожемяко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893911120_0:135:1200:810_1920x0_80_0_0_7be73fbb74215d2168e775ed00a87108.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера распространен на Дальнереченский городской округ Приморского края, пострадавший от ливней, сообщает правительство региона на сайте. Мощные ливни прошли на юге и юго-западе Приморского края 29-30 августа из-за влияния южного циклона. Региональный режим ЧС теперь действует в 23 муниципалитетах. "Дальнереченский городской округ пополнил перечень муниципалитетов Приморья, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования. Принятие этого решения позволит расширить масштабы помощи, прежде всего, населению. Соответствующие изменения в краевое постановление о ЧС внес губернатор (Приморского края - ред.) Олег Кожемяко", - говорится в сообщении. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20230825/chs-1892210716.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893911120_0:22:1200:922_1920x0_80_0_0_a5144e6390c06050e43c65290a0699fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, олег кожемяко
Происшествия, Приморский край, Олег Кожемяко
В Приморье ввели режим ЧС в пострадавшем от ливней Дальнереченске

Региональный режим ЧС теперь действует в 23 муниципалитетах Приморского края

© Администрация Дальнереченского муниципального районаРазмытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера распространен на Дальнереченский городской округ Приморского края, пострадавший от ливней, сообщает правительство региона на сайте.
Мощные ливни прошли на юге и юго-западе Приморского края 29-30 августа из-за влияния южного циклона. Региональный режим ЧС теперь действует в 23 муниципалитетах.
© Администрация Дальнереченского муниципального районаДоставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
Доставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
Доставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
1 из 4
© Администрация Дальнереченского муниципального районаРазмытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
2 из 4
© Администрация Дальнереченского муниципального районаДоставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
Доставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
Доставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
3 из 4
© Администрация Дальнереченского муниципального районаРазмытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
4 из 4
Доставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
1 из 4
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
2 из 4
Доставка хлеба в пострадавшие от наводнения села Дальнереченского годоского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
3 из 4
Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края
© Администрация Дальнереченского муниципального района
4 из 4
«
"Дальнереченский городской округ пополнил перечень муниципалитетов Приморья, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования. Принятие этого решения позволит расширить масштабы помощи, прежде всего, населению. Соответствующие изменения в краевое постановление о ЧС внес губернатор (Приморского края - ред.) Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа действует режим ЧС федерального характера.
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2020-2023 годах
25 августа, 14:18
 
ПроисшествияПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала