https://ria.ru/20230903/primore-1893915219.html

В Приморье ввели режим ЧС в пострадавшем от ливней Дальнереченске

В Приморье ввели режим ЧС в пострадавшем от ливней Дальнереченске - РИА Новости, 03.09.2023

В Приморье ввели режим ЧС в пострадавшем от ливней Дальнереченске

Режим ЧС регионального характера распространен на Дальнереченский городской округ Приморского края, пострадавший от ливней, сообщает правительство региона на... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T11:55

2023-09-03T11:55

2023-09-03T11:55

происшествия

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера распространен на Дальнереченский городской округ Приморского края, пострадавший от ливней, сообщает правительство региона на сайте. Мощные ливни прошли на юге и юго-западе Приморского края 29-30 августа из-за влияния южного циклона. Региональный режим ЧС теперь действует в 23 муниципалитетах. "Дальнереченский городской округ пополнил перечень муниципалитетов Приморья, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования. Принятие этого решения позволит расширить масштабы помощи, прежде всего, населению. Соответствующие изменения в краевое постановление о ЧС внес губернатор (Приморского края - ред.) Олег Кожемяко", - говорится в сообщении. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20230825/chs-1892210716.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, олег кожемяко