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В Петербурге локализовали сильный пожар на территории автосервиса - РИА Новости, 03.09.2023
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13:21 03.09.2023 (обновлено: 14:08 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/pozhar-1893924595.html
В Петербурге локализовали сильный пожар на территории автосервиса
В Петербурге локализовали сильный пожар на территории автосервиса - РИА Новости, 03.09.2023
В Петербурге локализовали сильный пожар на территории автосервиса
В Петербурге локализовали крупный пожар в ангаре на территории автосервиса, сообщило городское управление МЧС. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:21
2023-09-03T14:08
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. В Петербурге локализовали крупный пожар в ангаре на территории автосервиса, сообщило городское управление МЧС."13:06 локализация пожара", — говорится в публикации.О возгорании на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе сообщила ранее в субботу пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, горел металлический ангар размером 80x10 метров (автосервис, собственник ООО "Автолизинг") по всей площади. Рядом с ним расположена нефтебаза. Пожару присвоили второй ранг.К ликвидации возгорания привлекли от МЧС: 12 единиц техники и 60 человек личного состава. О пострадавших не сообщалось.
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санкт-петербург
красногвардейский район
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60
353
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Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга
Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красногвардейский район
В Петербурге локализовали сильный пожар на территории автосервиса

Пожар площадью 800 кв метров на территории автосервиса в Петербурге локализован

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. В Петербурге локализовали крупный пожар в ангаре на территории автосервиса, сообщило городское управление МЧС.
«
"13:06 локализация пожара", — говорится в публикации.
О возгорании на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе сообщила ранее в субботу пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, горел металлический ангар размером 80x10 метров (автосервис, собственник ООО "Автолизинг") по всей площади. Рядом с ним расположена нефтебаза. Пожару присвоили второй ранг.
К ликвидации возгорания привлекли от МЧС: 12 единиц техники и 60 человек личного состава. О пострадавших не сообщалось.
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