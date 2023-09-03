https://ria.ru/20230903/pozhar-1893924595.html

В Петербурге локализовали сильный пожар на территории автосервиса

В Петербурге локализовали сильный пожар на территории автосервиса - РИА Новости, 03.09.2023

В Петербурге локализовали сильный пожар на территории автосервиса

В Петербурге локализовали крупный пожар в ангаре на территории автосервиса, сообщило городское управление МЧС. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:21

2023-09-03T13:21

2023-09-03T14:08

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красногвардейский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. В Петербурге локализовали крупный пожар в ангаре на территории автосервиса, сообщило городское управление МЧС."13:06 локализация пожара", — говорится в публикации.О возгорании на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе сообщила ранее в субботу пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, горел металлический ангар размером 80x10 метров (автосервис, собственник ООО "Автолизинг") по всей площади. Рядом с ним расположена нефтебаза. Пожару присвоили второй ранг.К ликвидации возгорания привлекли от МЧС: 12 единиц техники и 60 человек личного состава. О пострадавших не сообщалось.

https://ria.ru/20230902/pozhar-1893874913.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга 2023-09-03T13:21 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район