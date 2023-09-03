https://ria.ru/20230903/pozhar-1893915430.html
На северо-востоке Петербурга возник крупный пожар
На северо-востоке Петербурга возник крупный пожар - РИА Новости, 03.09.2023
На северо-востоке Петербурга возник крупный пожар
На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге возник крупный пожар площадью 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС на своем сайте. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T11:59
2023-09-03T11:59
2023-09-03T13:35
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногвардейский район
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С-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге возник крупный пожар площадью 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС на своем сайте."В ангаре размером 80х10 метров происходит горение по всей площади. К ликвидации происшествия привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 60 человек личного состава. Пожар в Красногвардейском районе", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что пока сведений о пострадавших нет.Данные о возгорании в Красногвардейском районе Петербурга поступили в 10:59. Спустя двадцать минут ранг пожара повысили до второго.
https://ria.ru/20230902/pozhar-1893874913.html
санкт-петербург
красногвардейский район
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга
Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга
2023-09-03T11:59
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красногвардейский район
На северо-востоке Петербурга возник крупный пожар
Пожар на северо-востоке Петербурга тушат 60 человек и 12 единиц техники