https://ria.ru/20230903/pozhar-1893915430.html

На северо-востоке Петербурга возник крупный пожар

На северо-востоке Петербурга возник крупный пожар - РИА Новости, 03.09.2023

На северо-востоке Петербурга возник крупный пожар

На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге возник крупный пожар площадью 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС на своем сайте. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T11:59

2023-09-03T11:59

2023-09-03T13:35

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красногвардейский район

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С-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге возник крупный пожар площадью 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС на своем сайте."В ангаре размером 80х10 метров происходит горение по всей площади. К ликвидации происшествия привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 60 человек личного состава. Пожар в Красногвардейском районе", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что пока сведений о пострадавших нет.Данные о возгорании в Красногвардейском районе Петербурга поступили в 10:59. Спустя двадцать минут ранг пожара повысили до второго.

https://ria.ru/20230902/pozhar-1893874913.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга 2023-09-03T11:59 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район