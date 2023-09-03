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Собянин заявил, что научный потенциал Москвы используется для помощи ПВО - РИА Новости, 03.09.2023
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22:47 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/pomosch-1893982918.html
Собянин заявил, что научный потенциал Москвы используется для помощи ПВО
Собянин заявил, что научный потенциал Москвы используется для помощи ПВО - РИА Новости, 03.09.2023
Собянин заявил, что научный потенциал Москвы используется для помощи ПВО
Весь научно-технологический потенциал Москвы используется для того, чтобы помочь ПВО и министерству обороны защитить Москву и ее жителей, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T22:47
2023-09-03T22:47
общество
москва
донбасс
сергей собянин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Весь научно-технологический потенциал Москвы используется для того, чтобы помочь ПВО и министерству обороны защитить Москву и ее жителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что в последний месяц около 1,5-2 тысячи человек в Москве ежедневно работают на объектах ПВО. "Все, что министерство обороны просит сделать Москву, мы делаем беспрекословно в самые сжатые сроки… Весь научно-технологический потенциал Москвы тоже используется для того, чтобы помочь ПВО, министерству обороны, чтобы защитить Москву и москвичей", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1". Собянин также отметил подвиг тех, кто отправляется в Донбасс, чтобы восстанавливать города. "Они рискуют жизнью. Мало того, что они в командировке, оторваны от семей, но они реально жизнью рискуют. Буквально не так давно за один день шесть погибших и девять раненых. При том их товарищи - никто не уехал, они доделывают свою работу, завершают строительный сезон. Никто не уехал и не бросил", - добавил Собянин. Мэр также добавил, что пока ещё рано оценивать и подводить итоги, поскольку процесс воссоздания крупнейших городов Донбасса сложный и большой. "И многое, многие просто системы очень запущены. Поэтому нам работать и работать, и будем мы в следующем году, и через год, и через два. Мы не уйдём оттуда, будем помогать ребятам, жителям, городам этим, восстанавливать. По-братски, по-настоящему", - подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html
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общество, москва, донбасс, сергей собянин
Общество, Москва, Донбасс, Сергей Собянин
Собянин заявил, что научный потенциал Москвы используется для помощи ПВО

Собянин: научно-технологический потенциал Москвы используется для помощи ПВО

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Весь научно-технологический потенциал Москвы используется для того, чтобы помочь ПВО и министерству обороны защитить Москву и ее жителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в последний месяц около 1,5-2 тысячи человек в Москве ежедневно работают на объектах ПВО.
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"Все, что министерство обороны просит сделать Москву, мы делаем беспрекословно в самые сжатые сроки… Весь научно-технологический потенциал Москвы тоже используется для того, чтобы помочь ПВО, министерству обороны, чтобы защитить Москву и москвичей", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".
Собянин также отметил подвиг тех, кто отправляется в Донбасс, чтобы восстанавливать города.
"Они рискуют жизнью. Мало того, что они в командировке, оторваны от семей, но они реально жизнью рискуют. Буквально не так давно за один день шесть погибших и девять раненых. При том их товарищи - никто не уехал, они доделывают свою работу, завершают строительный сезон. Никто не уехал и не бросил", - добавил Собянин.
Мэр также добавил, что пока ещё рано оценивать и подводить итоги, поскольку процесс воссоздания крупнейших городов Донбасса сложный и большой.
"И многое, многие просто системы очень запущены. Поэтому нам работать и работать, и будем мы в следующем году, и через год, и через два. Мы не уйдём оттуда, будем помогать ребятам, жителям, городам этим, восстанавливать. По-братски, по-настоящему", - подчеркнул мэр.
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