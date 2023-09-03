https://ria.ru/20230903/poland-1893977244.html

Эксперт: Польша использует тему Сувалкского коридора, чтобы войти в Литву

Эксперт: Польша использует тему Сувалкского коридора, чтобы войти в Литву - РИА Новости, 03.09.2023

Эксперт: Польша использует тему Сувалкского коридора, чтобы войти в Литву

Польша нагнетает тему Сувалкского коридора, чтобы войти вооруженными силами на территорию Литвы якобы с целью защиты, заявил заместитель начальника факультета... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T21:15

2023-09-03T21:15

2023-09-03T21:15

в мире

польша

литва

матеуш моравецкий

александр лукашенко

мариуш блащак

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МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Польша нагнетает тему Сувалкского коридора, чтобы войти вооруженными силами на территорию Литвы якобы с целью защиты, заявил заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель в интервью телеканалу СТВ. "Каждый военный человек прекрасно понимает, что Сувалкский коридор не проходит по территории только Польши, где, по сути своей, нет транспортных магистралей серьезных, а одни болота. А он проходит несколько северо-западней, по территории Литвы. И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти потом в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край, якобы под эгидой защиты этого края", - сказал Богодель. Он также высказал свое мнение относительно того, почему политиков в Польше волнует размещение на территории Белоруссии бойцов группы "Вагнер". "Они понимают, что вооруженные силы противодействовать никакие не будут, а частная военная компания, обладающая огромным опытом, может очень серьезно поменять в случае чего расстановку сил. Ну, по просьбе, например, народа Литвы, скажем так. Поэтому они тоже прогнозируют эту обстановку. И тоже такое может быть", - сказал эксперт. В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что более 100 бойцов из группы "Вагнера" якобы выдвинулись к Сувалкскому коридору недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши". Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на это заявление отметил, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" не выдвигались в Польшу, а по-прежнему дислоцированы во временном лагере в центре республики или же на западных полигонах проводят обучение белорусских военных. "Сувалкским коридором" называют участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что еще в текущем году в этом районе будет создан новый саперный батальон, который будет входить в состав 15-й механизированной бригады 16-й механизированной дивизии.

https://ria.ru/20230822/polsha-1891459200.html

https://ria.ru/20230811/nato-1889437881.html

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в мире, польша, литва, матеуш моравецкий, александр лукашенко, мариуш блащак, белоруссия