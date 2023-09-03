Рейтинг@Mail.ru
В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:51 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/poiski-1893893789.html
В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна
В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна - РИА Новости, 03.09.2023
В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна
Поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли, сообщил РИА Новости начальник Морского РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T06:51
2023-09-03T06:51
происшествия
владивосток
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757344686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7291c3ffb158a023f87c215ee499ab8b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков. "Одно тело подняли... Поиск пропавшего члена экипажа продолжается южнее мыса Гамова", - сообщил Пирожков. По информации приморской транспортной прокуратуры, 2 сентября примерно в 22.40 в заливе Петра Великого при подборе трала перевернулось маломерное рыболовное судно. Отмечается, что четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один человек погиб. Транспортная прокуратура региона проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания по данном инциденту.
https://ria.ru/20230902/dtp-1893855521.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757344686_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71fcd17c0edd6d2a7bc4664b6ed2e137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна

В Приморье ищут члена экипажа судна, тело погибшего рыбака подняли из воды

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВодные спасатели
Водные спасатели - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Водные спасатели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.
«
"Одно тело подняли... Поиск пропавшего члена экипажа продолжается южнее мыса Гамова", - сообщил Пирожков.
По информации приморской транспортной прокуратуры, 2 сентября примерно в 22.40 в заливе Петра Великого при подборе трала перевернулось маломерное рыболовное судно.
Отмечается, что четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один человек погиб.
Транспортная прокуратура региона проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания по данном инциденту.
Автобус въехал в остановку на автовокзале в Башкирии - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
В Башкирии автобус въехал в остановку на автовокзале, четверо пострадали
Вчера, 17:36
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала