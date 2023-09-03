https://ria.ru/20230903/poiski-1893893789.html

В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна

В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна - РИА Новости, 03.09.2023

В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна

Поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли, сообщил РИА Новости начальник Морского РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T06:51

2023-09-03T06:51

2023-09-03T06:51

происшествия

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков. "Одно тело подняли... Поиск пропавшего члена экипажа продолжается южнее мыса Гамова", - сообщил Пирожков. По информации приморской транспортной прокуратуры, 2 сентября примерно в 22.40 в заливе Петра Великого при подборе трала перевернулось маломерное рыболовное судно. Отмечается, что четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один человек погиб. Транспортная прокуратура региона проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания по данном инциденту.

https://ria.ru/20230902/dtp-1893855521.html

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происшествия, владивосток, приморский край, россия