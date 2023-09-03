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В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна
В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна - РИА Новости, 03.09.2023
В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна
Поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли, сообщил РИА Новости начальник Морского РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T06:51
2023-09-03T06:51
2023-09-03T06:51
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков. "Одно тело подняли... Поиск пропавшего члена экипажа продолжается южнее мыса Гамова", - сообщил Пирожков. По информации приморской транспортной прокуратуры, 2 сентября примерно в 22.40 в заливе Петра Великого при подборе трала перевернулось маломерное рыболовное судно. Отмечается, что четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один человек погиб. Транспортная прокуратура региона проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания по данном инциденту.
https://ria.ru/20230902/dtp-1893855521.html
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
В Приморье ищут пропавшего члена экипажа судна
В Приморье ищут члена экипажа судна, тело погибшего рыбака подняли из воды
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.
«
"Одно тело подняли... Поиск пропавшего члена экипажа продолжается южнее мыса Гамова", - сообщил Пирожков.
По информации приморской транспортной прокуратуры, 2 сентября примерно в 22.40 в заливе Петра Великого при подборе трала перевернулось маломерное рыболовное судно.
Отмечается, что четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один человек погиб.
Транспортная прокуратура региона проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания по данном инциденту.
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