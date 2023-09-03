https://ria.ru/20230903/pogoda-1893955282.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 03.09.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Комфортная и теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, во вторник воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T17:35
2023-09-03T17:35
2023-09-03T17:35
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Комфортная и теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, во вторник воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предстоящая неделя, в целом, принесет москвичам комфортную и теплую погоду по меркам начала осени. В понедельник под утро посвежеет до плюс 7-12 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 18 - 23", - отметил специалист. Самым тёплым днем недели, как ожидается, станет вторник. Синоптик отметил, что усилится влияние скандинавского антициклона, из-за чего вырастет суточный разброс температуры: ночью будет плюс 6-11, а после полудня - плюс 19-24 градуса. "В среду скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись натеканием кучевой облачности, скоротечным локальным дождем и усилением ветра. Под утро плюс 9-14, днем посвежеет до плюс 16-21", - добавил Тишковец. Он отметил, что во второй половине недели инициатива на синоптической карте вновь станет принадлежать барическому максимуму скандинавского происхождения, который обеспечит Москву малооблачными, по-осеннему прохладными туманными ночами и солнечными теплыми деньками. "Четверг будет самым холодным: под утро воздух будет остывать до плюс 5-10, днем не выше плюс 14-19. В пятницу станет на 2-3 градуса теплее, а в выходные в сумерках прогнозируется плюс 8-13, в разгар дня плюс 18-23, что на несколько градусов теплее климатической нормы", - подчеркнул специалист. Тишковец отметил, что, предварительно, и середина сентября пройдет под знаком антициклона, а значит, предстоящая неделя станет "предтечей к классическому бабьему лету".
https://ria.ru/20230901/osen-1893726916.html
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https://ria.ru/20230901/zima-1893743554.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Тишковец: до 24 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Комфортная и теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, во вторник воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Предстоящая неделя, в целом, принесет москвичам комфортную и теплую погоду по меркам начала осени. В понедельник под утро посвежеет до плюс 7-12 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 18 - 23", - отметил специалист.
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Самым тёплым днем недели, как ожидается, станет вторник. Синоптик отметил, что усилится влияние скандинавского антициклона, из-за чего вырастет суточный разброс температуры: ночью будет плюс 6-11, а после полудня - плюс 19-24 градуса.
«
"В среду скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись натеканием кучевой облачности, скоротечным локальным дождем и усилением ветра. Под утро плюс 9-14, днем посвежеет до плюс 16-21", - добавил Тишковец.
Он отметил, что во второй половине недели инициатива на синоптической карте вновь станет принадлежать барическому максимуму скандинавского происхождения, который обеспечит Москву малооблачными, по-осеннему прохладными туманными ночами и солнечными теплыми деньками.
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«
"Четверг будет самым холодным: под утро воздух будет остывать до плюс 5-10, днем не выше плюс 14-19. В пятницу станет на 2-3 градуса теплее, а в выходные в сумерках прогнозируется плюс 8-13, в разгар дня плюс 18-23, что на несколько градусов теплее климатической нормы", - подчеркнул специалист.
Тишковец отметил, что, предварительно, и середина сентября пройдет под знаком антициклона, а значит, предстоящая неделя станет "предтечей к классическому бабьему лету".
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