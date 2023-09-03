https://ria.ru/20230903/pogoda-1893955282.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 03.09.2023

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Комфортная и теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, во вторник воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T17:35

2023-09-03T17:35

2023-09-03T17:35

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582145422_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_8ca7edb00e269dfbe8a7e4c1f3c1d53a.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Комфортная и теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, во вторник воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предстоящая неделя, в целом, принесет москвичам комфортную и теплую погоду по меркам начала осени. В понедельник под утро посвежеет до плюс 7-12 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 18 - 23", - отметил специалист. Самым тёплым днем недели, как ожидается, станет вторник. Синоптик отметил, что усилится влияние скандинавского антициклона, из-за чего вырастет суточный разброс температуры: ночью будет плюс 6-11, а после полудня - плюс 19-24 градуса. "В среду скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись натеканием кучевой облачности, скоротечным локальным дождем и усилением ветра. Под утро плюс 9-14, днем посвежеет до плюс 16-21", - добавил Тишковец. Он отметил, что во второй половине недели инициатива на синоптической карте вновь станет принадлежать барическому максимуму скандинавского происхождения, который обеспечит Москву малооблачными, по-осеннему прохладными туманными ночами и солнечными теплыми деньками. "Четверг будет самым холодным: под утро воздух будет остывать до плюс 5-10, днем не выше плюс 14-19. В пятницу станет на 2-3 градуса теплее, а в выходные в сумерках прогнозируется плюс 8-13, в разгар дня плюс 18-23, что на несколько градусов теплее климатической нормы", - подчеркнул специалист. Тишковец отметил, что, предварительно, и середина сентября пройдет под знаком антициклона, а значит, предстоящая неделя станет "предтечей к классическому бабьему лету".

https://ria.ru/20230901/osen-1893726916.html

https://ria.ru/20230831/temperatura-1893406305.html

https://ria.ru/20230901/zima-1893743554.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"