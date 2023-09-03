https://ria.ru/20230903/poezd-1893909401.html
Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде
Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде - РИА Новости, 03.09.2023
Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде
Шестилетнего ребёнка насмерть сбил поезд под Липецком, когда он с отцом на двух велосипедах пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом, сообщили на РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T11:00
2023-09-03T11:00
2023-09-03T11:00
происшествия
усмань
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Шестилетнего ребёнка насмерть сбил поезд под Липецком, когда он с отцом на двух велосипедах пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом, сообщили на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Инцидент произошел утром в субботу на железнодорожном регулируемом переезде, который разделяет г. Усмань - Стрелецкий хутор Липецкой области. "Электропоездом сообщением "Воронеж-Грязи"… произошло смертельное травмирование малолетнего мальчика, который следовал совместно со своим отцом. По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом", — сообщили на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. По факту смерти ребёнка следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
https://ria.ru/20230520/elektrichka-1873064896.html
усмань
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усмань, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усмань, Липецкая область, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде
Поезд сбил насмерть шестилетнего ребенка на велосипеде на переезде под Липецком