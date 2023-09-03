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Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде - РИА Новости, 03.09.2023
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11:00 03.09.2023
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Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде
Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде - РИА Новости, 03.09.2023
Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде
Шестилетнего ребёнка насмерть сбил поезд под Липецком, когда он с отцом на двух велосипедах пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом, сообщили на РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T11:00
2023-09-03T11:00
происшествия
усмань
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Шестилетнего ребёнка насмерть сбил поезд под Липецком, когда он с отцом на двух велосипедах пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом, сообщили на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Инцидент произошел утром в субботу на железнодорожном регулируемом переезде, который разделяет г. Усмань - Стрелецкий хутор Липецкой области. "Электропоездом сообщением "Воронеж-Грязи"… произошло смертельное травмирование малолетнего мальчика, который следовал совместно со своим отцом. По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом", — сообщили на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. По факту смерти ребёнка следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
https://ria.ru/20230520/elektrichka-1873064896.html
усмань
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происшествия, усмань, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усмань, Липецкая область, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде

Поезд сбил насмерть шестилетнего ребенка на велосипеде на переезде под Липецком

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор.. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Шестилетнего ребёнка насмерть сбил поезд под Липецком, когда он с отцом на двух велосипедах пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом, сообщили на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел утром в субботу на железнодорожном регулируемом переезде, который разделяет г. Усмань - Стрелецкий хутор Липецкой области.
«
"Электропоездом сообщением "Воронеж-Грязи"… произошло смертельное травмирование малолетнего мальчика, который следовал совместно со своим отцом. По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом", — сообщили на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
По факту смерти ребёнка следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
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ПроисшествияУсманьЛипецкая областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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