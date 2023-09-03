https://ria.ru/20230903/poezd-1893909401.html

Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде

Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде - РИА Новости, 03.09.2023

Под Липецком поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном переезде

Шестилетнего ребёнка насмерть сбил поезд под Липецком, когда он с отцом на двух велосипедах пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом, сообщили на РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T11:00

2023-09-03T11:00

2023-09-03T11:00

происшествия

усмань

липецкая область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Шестилетнего ребёнка насмерть сбил поезд под Липецком, когда он с отцом на двух велосипедах пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом, сообщили на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Инцидент произошел утром в субботу на железнодорожном регулируемом переезде, который разделяет г. Усмань - Стрелецкий хутор Липецкой области. "Электропоездом сообщением "Воронеж-Грязи"… произошло смертельное травмирование малолетнего мальчика, который следовал совместно со своим отцом. По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом", — сообщили на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. По факту смерти ребёнка следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

https://ria.ru/20230520/elektrichka-1873064896.html

усмань

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усмань, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф)