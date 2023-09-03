https://ria.ru/20230903/plan-1893889251.html

Это нереально. На Западе разочаровали Зеленского после заявления о Крыме

Это нереально. На Западе разочаровали Зеленского после заявления о Крыме - РИА Новости, 03.09.2023

Это нереально. На Западе разочаровали Зеленского после заявления о Крыме

План президента Украины Владимира Зеленского о выводе российских войск из Крыма без боя абсолютно нереален. Об этом заявил обозреватель Sussidiario Джанандреа... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T02:45

2023-09-03T02:45

2023-09-03T02:45

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украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

республика крым

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. План президента Украины Владимира Зеленского о выводе российских войск из Крыма без боя абсолютно нереален. Об этом заявил обозреватель Sussidiario Джанандреа Гайани."Ситуация, о которой говорит Зеленский, абсолютно нереальна: украинцы не находятся на этапе прорыва российских рубежей и не отвоевывают территории к северу от Крыма. Украинский президент сделал гипотетическое предположение о будущем, на которое он надеется, но которое совсем не близко", — отметил журналист.Он также добавил, что заявления Киева о прорыве российского фронта не соответствуют действительности. Кроме того, "ужасающие потери" ВСУ очевидны, а за первой линией обороны, напомнил автор, находятся еще две.Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее он сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова, пообещав достаточно быстро реинтегрировать его в "государственную ткань Украины".Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230902/zelenskiy-1893867779.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, республика крым