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"Вы их убиваете". В США развеяли фантазии ВСУ о западном оружии - РИА Новости, 03.09.2023
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04:48 03.09.2023 (обновлено: 04:49 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/piloty-1893891756.html
"Вы их убиваете". В США развеяли фантазии ВСУ о западном оружии
"Вы их убиваете". В США развеяли фантазии ВСУ о западном оружии - РИА Новости, 03.09.2023
"Вы их убиваете". В США развеяли фантазии ВСУ о западном оружии
Стремление Киева получить от Запада истребители F-16 приведет к смертям украинских пилотов. Об этом в соцсети X заявил заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T04:48
2023-09-03T04:49
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
скотт риттер
пентагон
f-16
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Стремление Киева получить от Запада истребители F-16 приведет к смертям украинских пилотов. Об этом в соцсети X заявил заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.Представители министерства обороны Украины в официальном микроблоге написали, что для получения ВСУ преимущества в воздушном пространстве нужно ввести в эксплуатацию "всего лишь 160 истребителей F-16".&quot;Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия. Но моя никого не убьет. Ваша же убьет еще больше украинских пилотов&quot;, — ответил на публикацию бывший разведчик.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, скотт риттер, пентагон, f-16
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Скотт Риттер, Пентагон, F-16
"Вы их убиваете". В США развеяли фантазии ВСУ о западном оружии

Экс-разведчик США Риттер: фантазии Киева об F-16 убивают украинских пилотов

© AP Photo / Peter DejongПрезидент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Стремление Киева получить от Запада истребители F-16 приведет к смертям украинских пилотов. Об этом в соцсети X заявил заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Представители министерства обороны Украины в официальном микроблоге написали, что для получения ВСУ преимущества в воздушном пространстве нужно ввести в эксплуатацию "всего лишь 160 истребителей F-16".
«

"Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия. Но моя никого не убьет. Ваша же убьет еще больше украинских пилотов", — ответил на публикацию бывший разведчик.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
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В миреУкраинаВашингтон (штат)КиевСкотт РиттерПентагонF-16
 
 
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