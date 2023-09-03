"Вы их убиваете". В США развеяли фантазии ВСУ о западном оружии
Экс-разведчик США Риттер: фантазии Киева об F-16 убивают украинских пилотов
© AP Photo / Peter DejongПрезидент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Стремление Киева получить от Запада истребители F-16 приведет к смертям украинских пилотов. Об этом в соцсети X заявил заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Представители министерства обороны Украины в официальном микроблоге написали, что для получения ВСУ преимущества в воздушном пространстве нужно ввести в эксплуатацию "всего лишь 160 истребителей F-16".
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"Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия. Но моя никого не убьет. Ваша же убьет еще больше украинских пилотов", — ответил на публикацию бывший разведчик.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.