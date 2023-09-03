https://ria.ru/20230903/piloty-1893891756.html

"Вы их убиваете". В США развеяли фантазии ВСУ о западном оружии

"Вы их убиваете". В США развеяли фантазии ВСУ о западном оружии - РИА Новости, 03.09.2023

"Вы их убиваете". В США развеяли фантазии ВСУ о западном оружии

Стремление Киева получить от Запада истребители F-16 приведет к смертям украинских пилотов. Об этом в соцсети X заявил заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T04:48

2023-09-03T04:48

2023-09-03T04:49

в мире

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вашингтон (штат)

киев

скотт риттер

пентагон

f-16

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Стремление Киева получить от Запада истребители F-16 приведет к смертям украинских пилотов. Об этом в соцсети X заявил заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.Представители министерства обороны Украины в официальном микроблоге написали, что для получения ВСУ преимущества в воздушном пространстве нужно ввести в эксплуатацию "всего лишь 160 истребителей F-16"."Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия. Но моя никого не убьет. Ваша же убьет еще больше украинских пилотов", — ответил на публикацию бывший разведчик.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.

https://ria.ru/20230903/zapad-1893888636.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, скотт риттер, пентагон, f-16