https://ria.ru/20230903/pamyat-1893929189.html

В Кишиневе почтили память жертв теракта в школе Беслана

В Кишиневе почтили память жертв теракта в школе Беслана - РИА Новости, 03.09.2023

В Кишиневе почтили память жертв теракта в школе Беслана

Представители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана, акция... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T14:05

2023-09-03T14:05

2023-09-03T14:06

россия

беслан

молдавия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Представители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана, акция транслировалась в режиме онлайн в соцсетях. Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В церемонии возложения цветов также приняло участие руководство Российского центра науки и культуры в Кишиневе (миссия Россотрудничества). "Сегодня многие помянут погибших детей, учителей. Эта трагедия не имеет названия, спасибо, что вы с нами, разделяете нашу боль", - обратилась к собравшимся глава Осетинской общины Светлана Джиоева. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

https://ria.ru/20230903/borba_s_terrorizmom-1893605359.html

россия

беслан

молдавия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, беслан, молдавия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)