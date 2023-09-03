В Кишиневе почтили память жертв теракта в школе Беслана
В Кишиневе в память о жертвах теракта в Беслане принесли цветы к посольству РФ
© Спутник МолдавияПредставители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана
© Спутник Молдавия
Представители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана
КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Представители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана, акция транслировалась в режиме онлайн в соцсетях.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года.
В церемонии возложения цветов также приняло участие руководство Российского центра науки и культуры в Кишиневе (миссия Россотрудничества).
"Сегодня многие помянут погибших детей, учителей. Эта трагедия не имеет названия, спасибо, что вы с нами, разделяете нашу боль", - обратилась к собравшимся глава Осетинской общины Светлана Джиоева.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.