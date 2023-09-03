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В Кишиневе почтили память жертв теракта в школе Беслана - РИА Новости, 03.09.2023
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14:05 03.09.2023 (обновлено: 14:06 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/pamyat-1893929189.html
В Кишиневе почтили память жертв теракта в школе Беслана
В Кишиневе почтили память жертв теракта в школе Беслана - РИА Новости, 03.09.2023
В Кишиневе почтили память жертв теракта в школе Беслана
Представители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана, акция... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:05
2023-09-03T14:06
россия
беслан
молдавия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Представители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана, акция транслировалась в режиме онлайн в соцсетях. Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В церемонии возложения цветов также приняло участие руководство Российского центра науки и культуры в Кишиневе (миссия Россотрудничества). "Сегодня многие помянут погибших детей, учителей. Эта трагедия не имеет названия, спасибо, что вы с нами, разделяете нашу боль", - обратилась к собравшимся глава Осетинской общины Светлана Джиоева. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20230903/borba_s_terrorizmom-1893605359.html
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россия, беслан, молдавия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Россия, Беслан, Молдавия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Кишиневе почтили память жертв теракта в школе Беслана

В Кишиневе в память о жертвах теракта в Беслане принесли цветы к посольству РФ

© Спутник МолдавияПредставители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана
Представители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана
© Спутник Молдавия
Представители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Представители осетинской общины Молдавии, кишиневцы принесли в воскресенье цветы к зданию посольства РФ, в знак памяти о жертвах теракта в школе Беслана, акция транслировалась в режиме онлайн в соцсетях.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года.
В церемонии возложения цветов также приняло участие руководство Российского центра науки и культуры в Кишиневе (миссия Россотрудничества).
"Сегодня многие помянут погибших детей, учителей. Эта трагедия не имеет названия, спасибо, что вы с нами, разделяете нашу боль", - обратилась к собравшимся глава Осетинской общины Светлана Джиоева.
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
Учащиеся кадетского корпуса на площади перед театральным центром на Дубровке в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом. - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
День солидарности в борьбе с терроризмом
Вчера, 02:33
 
РоссияБесланМолдавияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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