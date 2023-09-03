https://ria.ru/20230903/ogon-1893946729.html

Полиция в Челябинской области нашла девочек, жаривших что-то в Вечном огне

Полиция в Челябинской области нашла девочек, жаривших что-то в Вечном огне - РИА Новости, 03.09.2023

Полиция в Челябинской области нашла девочек, жаривших что-то в Вечном огне

Полиция нашла девочек-подростков в городе Чебаркуль Челябинской области, которые якобы что-то жарили в Вечном огне, с ними и их родителями проведены... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T16:30

2023-09-03T16:30

2023-09-03T16:30

происшествия

чебаркуль

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен – РИА Новости. Полиция нашла девочек-подростков в городе Чебаркуль Челябинской области, которые якобы что-то жарили в Вечном огне, с ними и их родителями проведены профилактические беседы, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону. В субботу в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Чебаркуль, была размещена фотография, на которой девочки-подростки что-то жарят на Вечном огне. Сотрудники полиции, по данным чебаркульской полиции, отреагировали на информацию, размещенную в соцсетях, экипаж патрульно-постовой службы выезжал в парк Победы. "Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" установили личности обеих школьниц 11 и 12 лет и адреса их проживания. Ранее дети в поле зрения правоохранительных органов не попадали, семьи на учетах в органах соцзащиты населения не состоят. Инспекторы связались с законными представителями девочек и пригласили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. С жительницами Чебаркуля и их родителями полицейские провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения и с разъяснением правил поведения в общественных местах, уточняется в сообщении. В отношении законных представителей также собраны материалы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), которые будут переданы на рассмотрение и для принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230902/politsiya-1893867345.html

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происшествия, чебаркуль, челябинская область, россия