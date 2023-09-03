ВСУ за сутки 86 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 86 раз обстреляли территорию ДНР
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ
Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 273 боеприпаса, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 86 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - десять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На светлодарском было совершено два обстрела из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 273 различных боеприпаса.
Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Светлодарск, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины 1973 года рождения в Старомихайловке, а также о ранении девяти гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Александровке.
За предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 47 обстрелов.