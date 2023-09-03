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ВСУ за сутки 86 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 86 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.09.2023

ВСУ за сутки 86 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 273 боеприпаса, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T00:25

2023-09-03T00:25

2023-09-03T00:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

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происшествия

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 273 боеприпаса, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 86 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - десять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На светлодарском было совершено два обстрела из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 273 различных боеприпаса. Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Светлодарск, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины 1973 года рождения в Старомихайловке, а также о ранении девяти гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Александровке. За предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 47 обстрелов.

https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893877818.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия, происшествия