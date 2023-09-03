https://ria.ru/20230903/obstrel-1893985556.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 04.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Александровке и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-03T23:43

2023-09-03T23:43

2023-09-04T01:42

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

безопасность

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ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Александровке и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 21.35 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в сообщениях представительства. Кроме того, сообщается, что украинские войска с 20.05 до 21.35 выпустили шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/oruzhie-1893714643.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия, безопасность