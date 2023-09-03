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ВСУ обстреляли Макеевку, пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/obstrel-1893985277.html
ВСУ обстреляли Макеевку, пострадала мирная жительница
ВСУ обстреляли Макеевку, пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.09.2023
ВСУ обстреляли Макеевку, пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T23:33
2023-09-03T23:33
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В воскресенье днем представительство также сообщило о ранении двух мирных жителей Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск. По данным мэра города Владислав Ключарова, они были доставлены в лечебное учреждение. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 сентября по состоянию на 23.15 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по улице Усольской, 35 ранена женщина 1980 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Ранее в воскресенье представительство также сообщало о гибели мирного жителя в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками. При этом мэр города Алексей Кулемзин также сообщал о ранении двух мирных жителей при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района и повреждении остекления детского сада при обстреле поселка Северный. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
ВСУ обстреляли Макеевку, пострадала мирная жительница

СЦКК ДНР: при обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В воскресенье днем представительство также сообщило о ранении двух мирных жителей Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск. По данным мэра города Владислав Ключарова, они были доставлены в лечебное учреждение.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023Посмотреть
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 сентября по состоянию на 23.15 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по улице Усольской, 35 ранена женщина 1980 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Ранее в воскресенье представительство также сообщало о гибели мирного жителя в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками. При этом мэр города Алексей Кулемзин также сообщал о ранении двух мирных жителей при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района и повреждении остекления детского сада при обстреле поселка Северный.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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