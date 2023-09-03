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Следователи СК осмотрели места обстрелов жилого сектора в Токмаке
Следователи СК осмотрели места обстрелов жилого сектора в Токмаке - РИА Новости, 03.09.2023
Следователи СК осмотрели места обстрелов жилого сектора в Токмаке
Следователи Следственного комитета Российской Федерации осмотрели места прилетов по жилому сектору города Токмак в Запорожской области и с высокой степенью... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T22:27
2023-09-03T22:27
2023-09-03T22:27
специальная военная операция на украине
токмак
россия
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации осмотрели места прилетов по жилому сектору города Токмак в Запорожской области и с высокой степенью вероятности идентифицировали использованные украинской армией при обстреле боеприпасы как кассетные, передает корреспондент РИА Новости. "В ходе осмотра, по предварительной информации, было выявлено, что обстрел со стороны вооруженных сил Украины производится кассетными боеприпасами", - сказал представитель СК РФ на месте обстрела Токмака. Все собранные улики будут переданы на экспертизу для их дальнейшего изучения. "Следователи Следственного комитета Российской Федерации выехали на место происшествия на четырех объектах, по которым, по предварительной информации, состоялся ракетный удар со стороны вооруженных сил Украины", - отметил следователь СК РФ. По предварительной информации, при ракетном обстреле города Токмак пострадали не менее четырех человек. Два человека скончались на месте. "Никакой военной техники здесь не было. Здесь все только гражданские. Никаких военных объектов здесь рядом нет", - сказал РИА Новости житель одного из домов Токмака, подвергшегося удару украинской армии. На придомовой территории имеется воронка. Кровля дома разрушена полностью. Окна и стены посечены осколками. Украинская армия нанесла удар по городу Токмак в субботу около трех часов дня. Помимо разрушений жилых домов в результате попадания вспыхнул пожар на трансформаторе на улице Короленко.
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токмак, россия, жилье, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Россия, Жилье, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Следователи СК осмотрели места обстрелов жилого сектора в Токмаке
СК осмотрел места обстрелов жилого сектора в Токмаке в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации осмотрели места прилетов по жилому сектору города Токмак в Запорожской области и с высокой степенью вероятности идентифицировали использованные украинской армией при обстреле боеприпасы как кассетные, передает корреспондент РИА Новости.
"В ходе осмотра, по предварительной информации, было выявлено, что обстрел со стороны вооруженных сил Украины
производится кассетными боеприпасами", - сказал представитель СК РФ
на месте обстрела Токмака.
Все собранные улики будут переданы на экспертизу для их дальнейшего изучения. "Следователи Следственного комитета Российской Федерации выехали на место происшествия на четырех объектах, по которым, по предварительной информации, состоялся ракетный удар со стороны вооруженных сил Украины", - отметил следователь СК РФ.
По предварительной информации, при ракетном обстреле города Токмак
пострадали не менее четырех человек. Два человека скончались на месте.
"Никакой военной техники здесь не было. Здесь все только гражданские. Никаких военных объектов здесь рядом нет", - сказал РИА Новости житель одного из домов Токмака, подвергшегося удару украинской армии. На придомовой территории имеется воронка. Кровля дома разрушена полностью. Окна и стены посечены осколками.
Украинская армия нанесла удар по городу Токмак в субботу около трех часов дня. Помимо разрушений жилых домов в результате попадания вспыхнул пожар на трансформаторе на улице Короленко.
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