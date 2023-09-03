https://ria.ru/20230903/obstrel-1893979560.html

ВСУ обстреляли Донецк, есть раненые

ВСУ обстреляли Донецк, есть раненые - РИА Новости, 03.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк, есть раненые

Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T21:50

2023-09-03T21:50

2023-09-03T22:14

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района по улице Степаненко получили ранения мужчина 1966 года рождения и женщина 1956 года рождения", — написал он.Кроме того, Кулемзин сообщил, что повреждено остекление детского сада при обстреле поселка Северный.ВСУ регулярно открывают огонь по городам Донецкой Народной Республики. В пятницу после удара противника по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка.В последнее время украинские войска используют для атак и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

куйбышевский район

донецк

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куйбышевский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия