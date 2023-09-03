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Избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 03.09.2023 (обновлено: 20:48 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/obstrel-1893974703.html
Избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области
Избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.09.2023
Избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области
Участковая избирательная комиссия, работавшая в селе Очеретоватое Запорожской области, попала под обстрел украинских войск, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:46
2023-09-03T20:48
в мире
запорожская область
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Участковая избирательная комиссия, работавшая в селе Очеретоватое Запорожской области, попала под обстрел украинских войск, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "Под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала в Очеретоватом. Это населенный пункт, мы знаем, что находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Тем не менее члены УИК продолжили свою работу. И избиратели, которые проживают в этом населенном пункте, все-таки проголосовали", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области. Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования в Запорожской области составила 18,47%. Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8 утра. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. На территории Российской Федерации, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.
https://ria.ru/20230903/yavka-1893973867.html
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РИА Новости
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в мире, запорожская область
В мире, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
Избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

Участковая избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Участковая избирательная комиссия, работавшая в селе Очеретоватое Запорожской области, попала под обстрел украинских войск, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"Под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала в Очеретоватом. Это населенный пункт, мы знаем, что находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Тем не менее члены УИК продолжили свою работу. И избиратели, которые проживают в этом населенном пункте, все-таки проголосовали", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области.
Избиратель во время досрочного голосования - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Явка за четыре дня выборов в Запорожской области составила 18,47 процента
Вчера, 20:39
Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования в Запорожской области составила 18,47%.
Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8 утра. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия.
На территории Российской Федерации, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.
 
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