https://ria.ru/20230903/obstrel-1893974703.html

Избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

Избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.09.2023

Избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

Участковая избирательная комиссия, работавшая в селе Очеретоватое Запорожской области, попала под обстрел украинских войск, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T20:46

2023-09-03T20:46

2023-09-03T20:48

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запорожская область

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Участковая избирательная комиссия, работавшая в селе Очеретоватое Запорожской области, попала под обстрел украинских войск, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "Под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала в Очеретоватом. Это населенный пункт, мы знаем, что находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Тем не менее члены УИК продолжили свою работу. И избиратели, которые проживают в этом населенном пункте, все-таки проголосовали", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области. Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования в Запорожской области составила 18,47%. Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8 утра. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. На территории Российской Федерации, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.

https://ria.ru/20230903/yavka-1893973867.html

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в мире, запорожская область