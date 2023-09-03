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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 03.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T20:00

2023-09-03T20:00

2023-09-03T21:40

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 19:35 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в период с 19:30 до 19:40 украинские боевики также выпустили по столице ДНР три снаряда калибра 155 миллиметров и еще три кассетных боеприпаса того же калибра.Кроме того, обстрелу подверглась Ясиноватая, по ней в районе 19:40 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, добавили в представительстве.ВСУ регулярно открывают огонь по городам Донецкой Народной Республики. В пятницу после удара противника по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. В последнее время украинские войска используют для атак и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины