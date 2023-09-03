Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Донецку
© ДНР в СЦЦКФрагмент боеприпаса, найденный на улице после обстрела Донецка
© ДНР в СЦЦК
Фрагмент боеприпаса, найденный на улице после обстрела Донецка
ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 19:35 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, в период с 19:30 до 19:40 украинские боевики также выпустили по столице ДНР три снаряда калибра 155 миллиметров и еще три кассетных боеприпаса того же калибра.
Кроме того, обстрелу подверглась Ясиноватая, по ней в районе 19:40 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, добавили в представительстве.
ВСУ регулярно открывают огонь по городам Донецкой Народной Республики. В пятницу после удара противника по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка.
США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые ВСУ активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР. Кроме того, украинские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
В последнее время украинские войска используют для атак и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.