Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 03.09.2023 (обновлено: 21:40 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/obstrel-1893968999.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 03.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:00
2023-09-03T21:40
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893970005_0:370:963:912_1920x0_80_0_0_78cfd1692341845ef5a39797f0dbee7a.jpg
ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 19:35 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в период с 19:30 до 19:40 украинские боевики также выпустили по столице ДНР три снаряда калибра 155 миллиметров и еще три кассетных боеприпаса того же калибра.Кроме того, обстрелу подверглась Ясиноватая, по ней в районе 19:40 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, добавили в представительстве.ВСУ регулярно открывают огонь по городам Донецкой Народной Республики. В пятницу после удара противника по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. В последнее время украинские войска используют для атак и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893970005_0:280:963:1002_1920x0_80_0_0_4745cf7b3263f74bc96bf58859210a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Донецку

© ДНР в СЦЦКФрагмент боеприпаса, найденный на улице после обстрела Донецка
Фрагмент боеприпаса, найденный на улице после обстрела Донецка
© ДНР в СЦЦК
Фрагмент боеприпаса, найденный на улице после обстрела Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 19:35 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", — говорится в заявлении.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ
2 сентября, 08:00
По данным ведомства, в период с 19:30 до 19:40 украинские боевики также выпустили по столице ДНР три снаряда калибра 155 миллиметров и еще три кассетных боеприпаса того же калибра.
Кроме того, обстрелу подверглась Ясиноватая, по ней в районе 19:40 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, добавили в представительстве.
ВСУ регулярно открывают огонь по городам Донецкой Народной Республики. В пятницу после удара противника по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка.

США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые ВСУ активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР. Кроме того, украинские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

В последнее время украинские войска используют для атак и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала