ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Александровку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку, Горловке и Александровке
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Александровку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 13:40 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
С 13:45 по 13:55 украинские военные выпустили по Горловке еще семь снарядов натовского калибра. Донецк подвергся обстрелам с 14:00 по 14:20 — по городу выпустили 13 боеприпасов калибра 155 миллиметров. Позднее ВСУ обстреляли Александровку, выпустив по ней три кассетных снаряда такого же калибра. Всего за время этих атак противник использовал 27 боеприпасов.
Украинские военные регулярно открывают огонь по городам Донецкой Народной Республики. В пятницу после удара ВСУ по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Украинская армия выпустила по ТЦ 15 ракет из РСЗО.
США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые ВСУ активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР. Кроме того, украинские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
В последнее время ВСУ используют для атак и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.