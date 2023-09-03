https://ria.ru/20230903/obstrel-1893938869.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Александровку

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Александровку - РИА Новости, 03.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Александровку

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Александровку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T15:35

2023-09-03T15:35

2023-09-03T16:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Александровку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 13:40 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.С 13:45 по 13:55 украинские военные выпустили по Горловке еще семь снарядов натовского калибра. Донецк подвергся обстрелам с 14:00 по 14:20 — по городу выпустили 13 боеприпасов калибра 155 миллиметров. Позднее ВСУ обстреляли Александровку, выпустив по ней три кассетных снаряда такого же калибра. Всего за время этих атак противник использовал 27 боеприпасов.Украинские военные регулярно открывают огонь по городам Донецкой Народной Республики. В пятницу после удара ВСУ по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Украинская армия выпустила по ТЦ 15 ракет из РСЗО.В последнее время ВСУ используют для атак и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230902/snaryad-1893871180.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, вооруженные силы украины