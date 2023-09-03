https://ria.ru/20230903/obstrel-1893913339.html

ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 03.09.2023

ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки сбросили не менее семи взрывных устройств с беспилотников, кроме этого, два украинских беспилотника были сбиты в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T11:40

2023-09-03T11:40

2023-09-03T11:40

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792374_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_58795e0d6faf47815ea7bada555fc286.jpg

БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки сбросили не менее семи взрывных устройств с беспилотников, кроме этого, два украинских беспилотника были сбиты в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе в субботу, 2 сентября. Шесть муниципалитетов были подвержены атакам со стороны украинских военных, общее количество выпущенных снарядов составило 52, в том числе 7 взрывных устройств было сброшено с беспилотников. "В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства. В районе хутора Масычево и селе Антоновка сбито по одному беспилотнику противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Как ранее писал губернатор, при обстреле поселка Уразово Валуйского округа погиб молодой человек, мужчина и женщина получили ранения. По поселку было выпущено 7 снарядов из РСЗО "Град", различные повреждения зафиксированы в 29 домовладениях. Повреждены 23 хозпостройки и 4 легковых автомобиля. В селе Долгое с беспилотника были сброшены два осколочных боеприпаса. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка – три. Также в Нехотеевке с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - добавил Гладков. По данным главы региона, в Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас. В Краснояружском районе село Староселье было 11 раз обстреляно из артиллерии. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. В результате обстрела выбито остекление в одном из помещений сельхозпредприятия. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов, по хутору Панков и МАПП "Шебекино" – по два, по посёлку Ленинский – один минометный снаряд", - уточнил глава области. Позже губернатор написал, что поселок Уразово оказался под обстрелом в воскресенье. К счастью, никто не пострадал, но различные повреждения получили четыре частных домовладения и один автомобиль. Гладков отметил, что на месте происшествия действует комиссия, которая проводит обследование и оценку ущерба. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230830/svet-1893089808.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район