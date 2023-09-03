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ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/obstrel-1893913339.html
ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 03.09.2023
ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки сбросили не менее семи взрывных устройств с беспилотников, кроме этого, два украинских беспилотника были сбиты в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T11:40
2023-09-03T11:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки сбросили не менее семи взрывных устройств с беспилотников, кроме этого, два украинских беспилотника были сбиты в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе в субботу, 2 сентября. Шесть муниципалитетов были подвержены атакам со стороны украинских военных, общее количество выпущенных снарядов составило 52, в том числе 7 взрывных устройств было сброшено с беспилотников. "В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства. В районе хутора Масычево и селе Антоновка сбито по одному беспилотнику противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Как ранее писал губернатор, при обстреле поселка Уразово Валуйского округа погиб молодой человек, мужчина и женщина получили ранения. По поселку было выпущено 7 снарядов из РСЗО "Град", различные повреждения зафиксированы в 29 домовладениях. Повреждены 23 хозпостройки и 4 легковых автомобиля. В селе Долгое с беспилотника были сброшены два осколочных боеприпаса. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка – три. Также в Нехотеевке с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - добавил Гладков. По данным главы региона, в Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас. В Краснояружском районе село Староселье было 11 раз обстреляно из артиллерии. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. В результате обстрела выбито остекление в одном из помещений сельхозпредприятия. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов, по хутору Панков и МАПП "Шебекино" – по два, по посёлку Ленинский – один минометный снаряд", - уточнил глава области. Позже губернатор написал, что поселок Уразово оказался под обстрелом в воскресенье. К счастью, никто не пострадал, но различные повреждения получили четыре частных домовладения и один автомобиль. Гладков отметил, что на месте происшествия действует комиссия, которая проводит обследование и оценку ущерба. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230830/svet-1893089808.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 52 снаряда по территории Белгородской области

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов
Воронка от обстрелов - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки сбросили не менее семи взрывных устройств с беспилотников, кроме этого, два украинских беспилотника были сбиты в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе в субботу, 2 сентября. Шесть муниципалитетов были подвержены атакам со стороны украинских военных, общее количество выпущенных снарядов составило 52, в том числе 7 взрывных устройств было сброшено с беспилотников.
"В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства. В районе хутора Масычево и селе Антоновка сбито по одному беспилотнику противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Как ранее писал губернатор, при обстреле поселка Уразово Валуйского округа погиб молодой человек, мужчина и женщина получили ранения. По поселку было выпущено 7 снарядов из РСЗО "Град", различные повреждения зафиксированы в 29 домовладениях. Повреждены 23 хозпостройки и 4 легковых автомобиля. В селе Долгое с беспилотника были сброшены два осколочных боеприпаса.
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В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ
30 августа, 10:59
Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка – три. Также в Нехотеевке с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - добавил Гладков.
По данным главы региона, в Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас. В Краснояружском районе село Староселье было 11 раз обстреляно из артиллерии.
"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. В результате обстрела выбито остекление в одном из помещений сельхозпредприятия. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов, по хутору Панков и МАПП "Шебекино" – по два, по посёлку Ленинский – один минометный снаряд", - уточнил глава области.
Позже губернатор написал, что поселок Уразово оказался под обстрелом в воскресенье. К счастью, никто не пострадал, но различные повреждения получили четыре частных домовладения и один автомобиль. Гладков отметил, что на месте происшествия действует комиссия, которая проводит обследование и оценку ущерба.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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