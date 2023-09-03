https://ria.ru/20230903/obstrel-1893907596.html

ВСУ нанесли артиллерийские удары по Херсонской области

ВСУ нанесли артиллерийские удары по Херсонской области - РИА Новости, 03.09.2023

ВСУ нанесли артиллерийские удары по Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по Новой Каховке, Каховке и окрестным сёлам, расположенным на левом берегу Днепра... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T10:35

2023-09-03T10:35

2023-09-03T10:35

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 сен – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по Новой Каховке, Каховке и окрестным сёлам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Крынки, Подстепное, Кардашинка, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Накануне днём обстрелам со стороны украинских войск подверглись Алёшки, Голая Пристань, Таврийск, Крынки и Солонцы, по ним прилетело около 60 снарядов.

https://ria.ru/20230829/obstrel-1892924593.html

новая каховка

херсонская область

каховка

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