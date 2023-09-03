https://ria.ru/20230903/obrazovanie-1893965768.html

Миронов предложил обеспечить детей бесплатными дополнительными занятиями

Миронов предложил обеспечить детей бесплатными дополнительными занятиями - РИА Новости, 03.09.2023

Миронов предложил обеспечить детей бесплатными дополнительными занятиями

Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале заявил, что государство должно гарантировать детям в РФ... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T19:31

2023-09-03T19:31

2023-09-03T19:31

общество

сергей миронов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893617308_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_bd8bf45c07b409af9ff59108eb2d02e1.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале заявил, что государство должно гарантировать детям в РФ определенное количество бесплатных дополнительных занятий. "Государство должно гарантировать семьям с детьми определенный объем бесплатных дополнительных занятий, которые сегодня требуют от граждан рекордных затрат", - написал парламентарий. По его данным, расходы россиян в 2021-2022 годы на дополнительные кружки превысили 2 триллиона рублей. "Организация детского досуга, развития детей и подростков – важнейшая составляющая государственной молодежной политики, системы "социальных лифтов", патриотического воспитания", - отметил Миронов. Он уточнил, что партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" ещё в 2015 году предлагала инициативу о гарантированном бесплатном дополнительном образовании для ребят от 5 до 18 лет в объеме не менее 120 часов в год или около трех часов в неделю. Он объяснил, что в настоящее время видит необходимым принять специальный Стандарт по дополнительному образованию, в котором будут закреплены обязанности государства. "Например, добиться того, чтобы на каждой территории действовали центры допобразования с определенным набором бесплатных кружков и секций, с определенным и достаточным охватом населения", - уточнил Миронов. Он заключил, что возможность получения дополнительного образования ребёнком не должна зависеть от места жительства или финансовых возможностей семьи.

https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780596104.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей миронов, россия