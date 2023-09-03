https://ria.ru/20230903/obrazovanie-1893965768.html
Миронов предложил обеспечить детей бесплатными дополнительными занятиями
Миронов предложил обеспечить детей бесплатными дополнительными занятиями - РИА Новости, 03.09.2023
Миронов предложил обеспечить детей бесплатными дополнительными занятиями
Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале заявил, что государство должно гарантировать детям в РФ... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T19:31
2023-09-03T19:31
2023-09-03T19:31
общество
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале заявил, что государство должно гарантировать детям в РФ определенное количество бесплатных дополнительных занятий. "Государство должно гарантировать семьям с детьми определенный объем бесплатных дополнительных занятий, которые сегодня требуют от граждан рекордных затрат", - написал парламентарий. По его данным, расходы россиян в 2021-2022 годы на дополнительные кружки превысили 2 триллиона рублей. "Организация детского досуга, развития детей и подростков – важнейшая составляющая государственной молодежной политики, системы "социальных лифтов", патриотического воспитания", - отметил Миронов. Он уточнил, что партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" ещё в 2015 году предлагала инициативу о гарантированном бесплатном дополнительном образовании для ребят от 5 до 18 лет в объеме не менее 120 часов в год или около трех часов в неделю. Он объяснил, что в настоящее время видит необходимым принять специальный Стандарт по дополнительному образованию, в котором будут закреплены обязанности государства. "Например, добиться того, чтобы на каждой территории действовали центры допобразования с определенным набором бесплатных кружков и секций, с определенным и достаточным охватом населения", - уточнил Миронов. Он заключил, что возможность получения дополнительного образования ребёнком не должна зависеть от места жительства или финансовых возможностей семьи.
https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780596104.html
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общество, сергей миронов, россия
Общество, Сергей Миронов, Россия
Миронов предложил обеспечить детей бесплатными дополнительными занятиями
Миронов выступил за обеспечение детей бесплатными дополнительными занятиями
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале
заявил, что государство должно гарантировать детям в РФ определенное количество бесплатных дополнительных занятий.
"Государство должно гарантировать семьям с детьми определенный объем бесплатных дополнительных занятий, которые сегодня требуют от граждан рекордных затрат", - написал парламентарий.
По его данным, расходы россиян в 2021-2022 годы на дополнительные кружки превысили 2 триллиона рублей.
"Организация детского досуга, развития детей и подростков – важнейшая составляющая государственной молодежной политики, системы "социальных лифтов", патриотического воспитания", - отметил Миронов.
Он уточнил, что партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" ещё в 2015 году предлагала инициативу о гарантированном бесплатном дополнительном образовании для ребят от 5 до 18 лет в объеме не менее 120 часов в год или около трех часов в неделю. Он объяснил, что в настоящее время видит необходимым принять специальный Стандарт по дополнительному образованию, в котором будут закреплены обязанности государства.
"Например, добиться того, чтобы на каждой территории действовали центры допобразования с определенным набором бесплатных кружков и секций, с определенным и достаточным охватом населения", - уточнил Миронов.
Он заключил, что возможность получения дополнительного образования ребёнком не должна зависеть от места жительства или финансовых возможностей семьи.
Детский омбудсмен призвала уйти от западных стандартов образования