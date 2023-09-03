https://ria.ru/20230903/obezyana-1893961071.html

Сбежавшую от хозяина в Москве обезьяну могут забрать в центр реабилитации

Сбежавшую от хозяина в Москве обезьяну могут забрать в центр реабилитации - РИА Новости, 03.09.2023

Сбежавшую от хозяина в Москве обезьяну могут забрать в центр реабилитации

Обезьяну, которая, по данным в соцсетях, убежала от хозяина в Москве и была снята с дерева, могут поместить в центр реабилитации диких животных, если она не... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T18:39

2023-09-03T18:39

2023-09-03T18:39

москва

сергей бурмистров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153026/29/1530262975_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_7e97679667a6a2f03568a770f942a9d0.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обезьяну, которая, по данным в соцсетях, убежала от хозяина в Москве и была снята с дерева, могут поместить в центр реабилитации диких животных, если она не нужна владельцу, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. Ранее в телеграм-канале "112" появилось видео, в котором экстренные службы спасают примата, обнаруженного на дереве в Ферганском проезде в Москве. "Если она владельцу не нужна, заберём", - заявил Бурмистров. По его словам, животное убежало от хозяина пару дней назад, владелец сам пытался поймать обезьяну. "Потом уже позвонил в МЧС со словами: "что хотите с ней делайте, мне она вроде как не нужна". Мы так тоже не работаем, и до нас заявки не дошли, заявки были в спасрезерве", - добавил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

https://ria.ru/20230824/rim-1891940853.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей бурмистров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия