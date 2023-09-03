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Сбежавшую от хозяина в Москве обезьяну могут забрать в центр реабилитации - РИА Новости, 03.09.2023
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18:39 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/obezyana-1893961071.html
Сбежавшую от хозяина в Москве обезьяну могут забрать в центр реабилитации
Сбежавшую от хозяина в Москве обезьяну могут забрать в центр реабилитации - РИА Новости, 03.09.2023
Сбежавшую от хозяина в Москве обезьяну могут забрать в центр реабилитации
Обезьяну, которая, по данным в соцсетях, убежала от хозяина в Москве и была снята с дерева, могут поместить в центр реабилитации диких животных, если она не... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T18:39
2023-09-03T18:39
москва
сергей бурмистров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обезьяну, которая, по данным в соцсетях, убежала от хозяина в Москве и была снята с дерева, могут поместить в центр реабилитации диких животных, если она не нужна владельцу, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. Ранее в телеграм-канале "112" появилось видео, в котором экстренные службы спасают примата, обнаруженного на дереве в Ферганском проезде в Москве. "Если она владельцу не нужна, заберём", - заявил Бурмистров. По его словам, животное убежало от хозяина пару дней назад, владелец сам пытался поймать обезьяну. "Потом уже позвонил в МЧС со словами: "что хотите с ней делайте, мне она вроде как не нужна". Мы так тоже не работаем, и до нас заявки не дошли, заявки были в спасрезерве", - добавил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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москва, сергей бурмистров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Сергей Бурмистров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Сбежавшую от хозяина в Москве обезьяну могут забрать в центр реабилитации

Сбежавшую от хозяина в Москве обезьяну могут поместить в центр реабилитации

© Depositphotos.com / martinm303Обезьяна
Обезьяна - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Depositphotos.com / martinm303
Обезьяна . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обезьяну, которая, по данным в соцсетях, убежала от хозяина в Москве и была снята с дерева, могут поместить в центр реабилитации диких животных, если она не нужна владельцу, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.
Ранее в телеграм-канале "112" появилось видео, в котором экстренные службы спасают примата, обнаруженного на дереве в Ферганском проезде в Москве.
"Если она владельцу не нужна, заберём", - заявил Бурмистров.
По его словам, животное убежало от хозяина пару дней назад, владелец сам пытался поймать обезьяну.
"Потом уже позвонил в МЧС со словами: "что хотите с ней делайте, мне она вроде как не нужна". Мы так тоже не работаем, и до нас заявки не дошли, заявки были в спасрезерве", - добавил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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