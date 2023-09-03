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МИД Франции признал бессилие военных в Нигере - РИА Новости, 03.09.2023
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23:05 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/niger-1893984022.html
МИД Франции признал бессилие военных в Нигере
МИД Франции признал бессилие военных в Нигере - РИА Новости, 03.09.2023
МИД Франции признал бессилие военных в Нигере
Французские военные в Нигере из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками фактически более не могут выполнять свою миссию, сообщила министр иностранных... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T23:05
2023-09-03T23:05
в мире
нигер
франция
абуджа
мохамед базум
катрин колонна
оон
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Французские военные в Нигере из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками фактически более не могут выполнять свою миссию, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Monde. "Наши войска находятся там по требованию властей Нигера для их поддержки в борьбе с вооружёнными террористическими группировками, а также с целью обучения. На данный момент эта миссия не может более выполняться, потому что де факто мы более не имеем совместных с нигерийскими военными операций", - сказала Колонна. Министр отметила, что Франция уверена в возможности для посла республики в африканской стране продолжать свою деятельность. "Мы не обязаны подчиняться требованиям министра, не имеющего никакой легитимности ни для региональных стран, ни для Афросоюза, ни для ООН, ни для Франции. Это объясняет тот факт, что мы сохраняем нашего посла на посту. Мы уверены, что он в полной безопасности может противостоять давлению мятежников", - сказала она. На прошлой неделе МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. Посол отказывается уезжать и встречаться с новыми властями страны, считая переворот и требования мятежников незаконными. Позднее МИД Нигера заявил, что французский посол больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке. Cформированный совершившими переворот в Нигере военными "Национальный совет по защите отечества" также потребовал полного вывода французских войск из страны до 3 сентября и объявил об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, катрин колонна, оон, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум, Катрин Колонна, ООН, Переворот в Нигере — 2023
МИД Франции признал бессилие военных в Нигере

Колонна: французские военные де факто не могут выполнять миссию в Нигере

© РИА НовостиМитинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны
Митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны
© РИА Новости
Митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Французские военные в Нигере из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками фактически более не могут выполнять свою миссию, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Monde.
"Наши войска находятся там по требованию властей Нигера для их поддержки в борьбе с вооружёнными террористическими группировками, а также с целью обучения. На данный момент эта миссия не может более выполняться, потому что де факто мы более не имеем совместных с нигерийскими военными операций", - сказала Колонна.
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Министр отметила, что Франция уверена в возможности для посла республики в африканской стране продолжать свою деятельность.
"Мы не обязаны подчиняться требованиям министра, не имеющего никакой легитимности ни для региональных стран, ни для Афросоюза, ни для ООН, ни для Франции. Это объясняет тот факт, что мы сохраняем нашего посла на посту. Мы уверены, что он в полной безопасности может противостоять давлению мятежников", - сказала она.
На прошлой неделе МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. Посол отказывается уезжать и встречаться с новыми властями страны, считая переворот и требования мятежников незаконными. Позднее МИД Нигера заявил, что французский посол больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке.
Cформированный совершившими переворот в Нигере военными "Национальный совет по защите отечества" также потребовал полного вывода французских войск из страны до 3 сентября и объявил об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам.
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Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.
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В миреНигерФранцияАбуджаМохамед БазумКатрин КолоннаООНПереворот в Нигере — 2023
 
 
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