https://ria.ru/20230903/most-1893890545.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение
На Крымском мосту временно перекрыли движение - РИА Новости, 03.09.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Движение по Крымскому мосту временно приостановлено, об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T03:57
2023-09-03T03:57
2023-09-03T04:07
происшествия
россия
крымский мост
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено, об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.Киев регулярно пытается атаковать Крымский мост. В ночь на субботу российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера в Черном море.В середине августа ВСУ запустили в сторону Крымского моста две переделанные ракеты комплекса С-200. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893877818.html
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происшествия, россия, крымский мост
Происшествия, Россия, Крымский мост
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Оперштаб: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли