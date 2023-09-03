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Лидер диаспоры в Петербурге призвал Молдавию не отдаляться от России - РИА Новости, 03.09.2023
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22:19 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/moldavia-1893981411.html
Лидер диаспоры в Петербурге призвал Молдавию не отдаляться от России
Лидер диаспоры в Петербурге призвал Молдавию не отдаляться от России - РИА Новости, 03.09.2023
Лидер диаспоры в Петербурге призвал Молдавию не отдаляться от России
Властям Молдавии нужно прислушаться к мнению граждан относительно развития отношений с Россией, а не отдаляться от нее, заявил журналистам в Кишиневе... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T22:19
2023-09-03T22:19
россия
молдавия
майя санду
содружество
снг
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Властям Молдавии нужно прислушаться к мнению граждан относительно развития отношений с Россией, а не отдаляться от нее, заявил журналистам в Кишиневе зампредседателя петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий. Ранее президент Молдавии Майя Санду во время поездки в Гагаузскую автономию заявила местным жителям, что официальный Кишинев отказывается от контактов на политическом уровне с Россией, пока идут военные события на Украине. "Исторически сложилось, что большинство молдаван, как внутри страны, так и за рубежом, выступают против конфликтов с Россией и за дружбу с ней. И нам важно сохранить и укрепить дружбу с Россией, а не отдаляться от нее. Вместо интриг и провокаций Запада, Россия больше предлагает и способствует развитию чего-то общего, что дает возможность выходить из различных тупиковых ситуаций. Не зря представители России утверждают, что страна, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций за эти 10 лет, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров. Кишинев должен прислушаться к мнению граждан страны, которые выступают за развитие отношений с Россией, а не за отдаление от нее", - цитирует комментарий Танасия молдавский телеграм-канал "Евразийская Молдова". В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе и призывают руководство республики инициировать переговоры с Россией. Однако депутаты от ПДС денонсировали ряд соглашений СНГ, подписанных в том числе в Москве, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи Содружества. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
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россия, молдавия, майя санду, содружество , снг, кишинев, в мире
Россия, Молдавия, Майя Санду, Содружество , СНГ, Кишинев, В мире
Лидер диаспоры в Петербурге призвал Молдавию не отдаляться от России

Лидер диаспоры в Петербурге Танасий призвал Молдавию не отдаляться от России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Властям Молдавии нужно прислушаться к мнению граждан относительно развития отношений с Россией, а не отдаляться от нее, заявил журналистам в Кишиневе зампредседателя петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий.
Ранее президент Молдавии Майя Санду во время поездки в Гагаузскую автономию заявила местным жителям, что официальный Кишинев отказывается от контактов на политическом уровне с Россией, пока идут военные события на Украине.
"Исторически сложилось, что большинство молдаван, как внутри страны, так и за рубежом, выступают против конфликтов с Россией и за дружбу с ней. И нам важно сохранить и укрепить дружбу с Россией, а не отдаляться от нее. Вместо интриг и провокаций Запада, Россия больше предлагает и способствует развитию чего-то общего, что дает возможность выходить из различных тупиковых ситуаций. Не зря представители России утверждают, что страна, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций за эти 10 лет, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров. Кишинев должен прислушаться к мнению граждан страны, которые выступают за развитие отношений с Россией, а не за отдаление от нее", - цитирует комментарий Танасия молдавский телеграм-канал "Евразийская Молдова".
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе и призывают руководство республики инициировать переговоры с Россией. Однако депутаты от ПДС денонсировали ряд соглашений СНГ, подписанных в том числе в Москве, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи Содружества.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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РоссияМолдавияМайя СандуСодружествоСНГКишиневВ мире
 
 
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