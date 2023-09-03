https://ria.ru/20230903/moldavia-1893940035.html

Санду заявила об отсутствии миллионного долга Молдавии перед "Газпромом"

Санду заявила об отсутствии миллионного долга Молдавии перед "Газпромом" - РИА Новости, 03.09.2023

Санду заявила об отсутствии миллионного долга Молдавии перед "Газпромом"

Международная аудиторская компания не выявила у Молдавии долга в 800 миллионов долларов перед "Газпромом", утверждает президент страны Майя Санду, чьи слова... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T15:51

2023-09-03T15:51

2023-09-03T16:30

молдавия

жкх

майя санду

газпром

молдовагаз

экономика

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КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Международная аудиторская компания не выявила у Молдавии долга в 800 миллионов долларов перед "Газпромом", утверждает президент страны Майя Санду, чьи слова приводят "Молдавские ведомости"."Это еще не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед "Газпромом" в размере порядка 800 миллионов долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году", — пишет издание, ссылаясь на ее выступление на встрече с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз.Кишинев в октябре 2021 года договорился с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022-м.Российская компания предупреждала, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил в середине июля, что отчет об аудите долга перед "Газпромом" завершен и будет направлен российской стороне вместе с проектом соглашения о регламентировании исторической задолженности на сумму более чем 720 миллионов долларов. При этом глава ведомства отмечал, что результаты аудита "интересные" и будут преданы огласке после их тщательного анализа.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляют в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют топливо из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в республике выросли в 2022-м почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.

https://ria.ru/20230729/dodon-1887117000.html

https://ria.ru/20230901/gaz-1893652098.html

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молдавия, жкх, майя санду, газпром, молдовагаз, экономика