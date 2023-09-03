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Санду заявила об отсутствии миллионного долга Молдавии перед "Газпромом" - РИА Новости, 03.09.2023
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15:51 03.09.2023 (обновлено: 16:30 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/moldavia-1893940035.html
Санду заявила об отсутствии миллионного долга Молдавии перед "Газпромом"
Санду заявила об отсутствии миллионного долга Молдавии перед "Газпромом" - РИА Новости, 03.09.2023
Санду заявила об отсутствии миллионного долга Молдавии перед "Газпромом"
Международная аудиторская компания не выявила у Молдавии долга в 800 миллионов долларов перед "Газпромом", утверждает президент страны Майя Санду, чьи слова... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:51
2023-09-03T16:30
молдавия
жкх
майя санду
газпром
молдовагаз
экономика
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КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Международная аудиторская компания не выявила у Молдавии долга в 800 миллионов долларов перед "Газпромом", утверждает президент страны Майя Санду, чьи слова приводят "Молдавские ведомости".&quot;Это еще не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед &quot;Газпромом&quot; в размере порядка 800 миллионов долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году&quot;, — пишет издание, ссылаясь на ее выступление на встрече с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз.Кишинев в октябре 2021 года договорился с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022-м.Российская компания предупреждала, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил в середине июля, что отчет об аудите долга перед "Газпромом" завершен и будет направлен российской стороне вместе с проектом соглашения о регламентировании исторической задолженности на сумму более чем 720 миллионов долларов. При этом глава ведомства отмечал, что результаты аудита "интересные" и будут преданы огласке после их тщательного анализа.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляют в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют топливо из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в республике выросли в 2022-м почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.
https://ria.ru/20230729/dodon-1887117000.html
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молдавия, жкх, майя санду, газпром, молдовагаз, экономика
Молдавия, ЖКХ, Майя Санду, Газпром, Молдовагаз, Экономика
Санду заявила об отсутствии миллионного долга Молдавии перед "Газпромом"

Санду: у Молдавии не нашли долга в 800 миллионов долларов перед "Газпромом"

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Международная аудиторская компания не выявила у Молдавии долга в 800 миллионов долларов перед "Газпромом", утверждает президент страны Майя Санду, чьи слова приводят "Молдавские ведомости".
«

"Это еще не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед "Газпромом" в размере порядка 800 миллионов долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году", — пишет издание, ссылаясь на ее выступление на встрече с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз.

Кишинев в октябре 2021 года договорился с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022-м.

Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, но срок проведения проверки продлили до апреля.

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Российская компания предупреждала, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил в середине июля, что отчет об аудите долга перед "Газпромом" завершен и будет направлен российской стороне вместе с проектом соглашения о регламентировании исторической задолженности на сумму более чем 720 миллионов долларов. При этом глава ведомства отмечал, что результаты аудита "интересные" и будут преданы огласке после их тщательного анализа.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляют в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют топливо из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в республике выросли в 2022-м почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.
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МолдавияЖКХМайя СандуГазпромМолдовагазЭкономика
 
 
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