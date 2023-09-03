https://ria.ru/20230903/moda-1893233106.html

Самошитый, заграничный, штопаный: как и из чего создавали лифчики в СССР

Самошитый, заграничный, штопаный: как и из чего создавали лифчики в СССР - РИА Новости, 03.09.2023

Самошитый, заграничный, штопаный: как и из чего создавали лифчики в СССР

В этот день в 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкоб решила отказаться от жесткого корсета и использовать конструкцию из двух платков и ленты — бюстгальтер... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T08:00

2023-09-03T08:00

2023-09-03T08:04

культура

стиль жизни

александр васильев (историк моды)

ольга воронец

мода

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. В этот день в 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкоб решила отказаться от жесткого корсета и использовать конструкцию из двух платков и ленты — бюстгальтер. Как выглядела и из чего изготавливалась эта часть женского гардероба в СССР и России, РИА Новости рассказал историк моды Александр Васильев.Дефицитный продуктСиноним нижнего белья в Советском Союзе — дефицит. В стране не хватало тканей и оборудования для производства предметов одежды. Не было и стремления создавать актуальные и привлекательные модели."Яркий пример советского белья — женские панталоны из трикотажа. Вошли в моду в 1916-м, и их продолжали выпускать до конца 1980-х. Из ткани с начесом, очень удобно для зимы. Но мода ушла вперед и, естественно, требовала иных решений. Да и в России не всегда мороз. Приблизительно такова же история с бюстгальтерами", — рассказывает эксперт.Кроме того, советская промышленность не учитывала, что бюст бывает разного размера и под наряды нужно особое белье. Поэтому в довоенные годы почти все бюстгальтеры были самошитыми."Женщинам с большим бюстом приходилось все делать самим: в советской продаже таких размеров не было. Покупали две мальчиковые панамы и сшивали их резинками", — продолжает историк моды.О привычной сегодня комплектности верха и низа белья не было и речи. Носили бюстгальтеры по много лет, они часто бывали застиранными, штопаными.В оперу в комбинацииБельевые магазины советские женщины увидели к 40-м годам — после присоединения к СССР Западной Украины и Прибалтики. Но это было доступно не всем. Импортные бюстгальтеры приобретали жены офицеров, артистки, ездившие на гастроли во Львов и Ригу.Массовый привоз заграничного белья, включая комбинации, начался в 1945-м из Восточной Германии, Чехословакии, Австрии, Румынии и Польши. И тут не обошлось без курьезов."В стране не привыкли, что нижнее белье может быть отделано кружевом, аппликацией, быть привлекательным. Дамы, например, приходили в Большой театр в ночных рубашках, и это не анекдот, — отмечает Васильев. — Они думали, что это вечернее платье, потому что из темного трикотажа и с кружевом".Бикини за ползарплатыВ 1950-х наладили собственное производство женского белья. Но модницы гонялись за импортом из Польши, Чехословакии, Венгрии, ГДР — отечественные образцы не отличались изяществом."Никто и не мечтал о французском бюстгальтере, американском или, скажем, из ФРГ. Это только для жен дипломатов, живших за границей. Они привозили, перепродавали", — добавляет эксперт.В коллекции историка моды есть предметы из гардероба народной артистки РСФСР певицы Ольги Воронец."Сделаны где-то в ГДР или Венгрии, оформлены цветочками, есть металлическая дужка. Но это была народная артистка, имевшая средства и возможность такое купить. Остальные довольствовались немногим", — говорит он.То же касалось бикини. Раздельные купальники, вошедшие в моду в 1930-е, вязали крючком или шили на резинке из ситца — эластичные ткани тогда еще не завезли."После Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957-м в моду входят импортные вещи, появились первые фарцовщики. Потом все артисты Большого театра, ансамбля Моисеева, цирка, ансамбля "Березка" стали привозить на продажу купальники. Хороший купальник в СССР стоил очень дорого: от 60 до 80 рублей при зарплате 120", — напомнил Васильев.Широкий доступ к таким товарам открылся лишь в 1990-е, когда на российский рынок пришли иностранные марки белья.

https://ria.ru/20220505/vasilev-1786558625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стиль жизни, александр васильев (историк моды), ольга воронец, мода