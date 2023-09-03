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Самошитый, заграничный, штопаный: как и из чего создавали лифчики в СССР - РИА Новости, 03.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 03.09.2023 (обновлено: 08:04 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/moda-1893233106.html
Самошитый, заграничный, штопаный: как и из чего создавали лифчики в СССР
Самошитый, заграничный, штопаный: как и из чего создавали лифчики в СССР - РИА Новости, 03.09.2023
Самошитый, заграничный, штопаный: как и из чего создавали лифчики в СССР
В этот день в 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкоб решила отказаться от жесткого корсета и использовать конструкцию из двух платков и ленты — бюстгальтер... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T08:00
2023-09-03T08:04
культура
стиль жизни
александр васильев (историк моды)
ольга воронец
мода
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. В этот день в 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкоб решила отказаться от жесткого корсета и использовать конструкцию из двух платков и ленты — бюстгальтер. Как выглядела и из чего изготавливалась эта часть женского гардероба в СССР и России, РИА Новости рассказал историк моды Александр Васильев.Дефицитный продуктСиноним нижнего белья в Советском Союзе — дефицит. В стране не хватало тканей и оборудования для производства предметов одежды. Не было и стремления создавать актуальные и привлекательные модели.&quot;Яркий пример советского белья — женские панталоны из трикотажа. Вошли в моду в 1916-м, и их продолжали выпускать до конца 1980-х. Из ткани с начесом, очень удобно для зимы. Но мода ушла вперед и, естественно, требовала иных решений. Да и в России не всегда мороз. Приблизительно такова же история с бюстгальтерами&quot;, — рассказывает эксперт.Кроме того, советская промышленность не учитывала, что бюст бывает разного размера и под наряды нужно особое белье. Поэтому в довоенные годы почти все бюстгальтеры были самошитыми.&quot;Женщинам с большим бюстом приходилось все делать самим: в советской продаже таких размеров не было. Покупали две мальчиковые панамы и сшивали их резинками&quot;, — продолжает историк моды.О привычной сегодня комплектности верха и низа белья не было и речи. Носили бюстгальтеры по много лет, они часто бывали застиранными, штопаными.В оперу в комбинацииБельевые магазины советские женщины увидели к 40-м годам — после присоединения к СССР Западной Украины и Прибалтики. Но это было доступно не всем. Импортные бюстгальтеры приобретали жены офицеров, артистки, ездившие на гастроли во Львов и Ригу.Массовый привоз заграничного белья, включая комбинации, начался в 1945-м из Восточной Германии, Чехословакии, Австрии, Румынии и Польши. И тут не обошлось без курьезов.&quot;В стране не привыкли, что нижнее белье может быть отделано кружевом, аппликацией, быть привлекательным. Дамы, например, приходили в Большой театр в ночных рубашках, и это не анекдот, — отмечает Васильев. — Они думали, что это вечернее платье, потому что из темного трикотажа и с кружевом&quot;.Бикини за ползарплатыВ 1950-х наладили собственное производство женского белья. Но модницы гонялись за импортом из Польши, Чехословакии, Венгрии, ГДР — отечественные образцы не отличались изяществом.&quot;Никто и не мечтал о французском бюстгальтере, американском или, скажем, из ФРГ. Это только для жен дипломатов, живших за границей. Они привозили, перепродавали&quot;, — добавляет эксперт.В коллекции историка моды есть предметы из гардероба народной артистки РСФСР певицы Ольги Воронец.&quot;Сделаны где-то в ГДР или Венгрии, оформлены цветочками, есть металлическая дужка. Но это была народная артистка, имевшая средства и возможность такое купить. Остальные довольствовались немногим&quot;, — говорит он.То же касалось бикини. Раздельные купальники, вошедшие в моду в 1930-е, вязали крючком или шили на резинке из ситца — эластичные ткани тогда еще не завезли.&quot;После Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957-м в моду входят импортные вещи, появились первые фарцовщики. Потом все артисты Большого театра, ансамбля Моисеева, цирка, ансамбля &quot;Березка&quot; стали привозить на продажу купальники. Хороший купальник в СССР стоил очень дорого: от 60 до 80 рублей при зарплате 120&quot;, — напомнил Васильев.Широкий доступ к таким товарам открылся лишь в 1990-е, когда на российский рынок пришли иностранные марки белья.
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РИА Новости
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4.7
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стиль жизни, александр васильев (историк моды), ольга воронец, мода
Культура, Стиль жизни, Александр Васильев (историк моды), Ольга Воронец, мода

Самошитый, заграничный, штопаный: как и из чего создавали лифчики в СССР

© РИА Новости / Валерий Генде-Роте | Перейти в медиабанкДевушки на камнях, пляж в Одессе
Девушки на камнях, пляж в Одессе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Валерий Генде-Роте
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. В этот день в 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкоб решила отказаться от жесткого корсета и использовать конструкцию из двух платков и ленты — бюстгальтер. Как выглядела и из чего изготавливалась эта часть женского гардероба в СССР и России, РИА Новости рассказал историк моды Александр Васильев.

Дефицитный продукт

Синоним нижнего белья в Советском Союзе — дефицит. В стране не хватало тканей и оборудования для производства предметов одежды. Не было и стремления создавать актуальные и привлекательные модели.
«

"Яркий пример советского белья — женские панталоны из трикотажа. Вошли в моду в 1916-м, и их продолжали выпускать до конца 1980-х. Из ткани с начесом, очень удобно для зимы. Но мода ушла вперед и, естественно, требовала иных решений. Да и в России не всегда мороз. Приблизительно такова же история с бюстгальтерами", — рассказывает эксперт.

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИсторик моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров. 2 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Историк моды Александр Васильев
Кроме того, советская промышленность не учитывала, что бюст бывает разного размера и под наряды нужно особое белье. Поэтому в довоенные годы почти все бюстгальтеры были самошитыми.
«

"Женщинам с большим бюстом приходилось все делать самим: в советской продаже таких размеров не было. Покупали две мальчиковые панамы и сшивали их резинками", — продолжает историк моды.

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкКоллекция женской одежды весна-лето 1966 года. Комбинированные платья из шерстяного трикотажа, украшенные большими пуговицами
Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Комбинированные платья из шерстяного трикотажа, украшенные большими пуговицами - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Коллекция женской одежды весна-лето 1966 года. Комбинированные платья из шерстяного трикотажа, украшенные большими пуговицами
О привычной сегодня комплектности верха и низа белья не было и речи. Носили бюстгальтеры по много лет, они часто бывали застиранными, штопаными.

В оперу в комбинации

Бельевые магазины советские женщины увидели к 40-м годам — после присоединения к СССР Западной Украины и Прибалтики. Но это было доступно не всем. Импортные бюстгальтеры приобретали жены офицеров, артистки, ездившие на гастроли во Львов и Ригу.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкУ входа в ГУМ
У входа в ГУМ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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У входа в ГУМ
Массовый привоз заграничного белья, включая комбинации, начался в 1945-м из Восточной Германии, Чехословакии, Австрии, Румынии и Польши. И тут не обошлось без курьезов.
«

"В стране не привыкли, что нижнее белье может быть отделано кружевом, аппликацией, быть привлекательным. Дамы, например, приходили в Большой театр в ночных рубашках, и это не анекдот, — отмечает Васильев. — Они думали, что это вечернее платье, потому что из темного трикотажа и с кружевом".

Бикини за ползарплаты

В 1950-х наладили собственное производство женского белья. Но модницы гонялись за импортом из Польши, Чехословакии, Венгрии, ГДР — отечественные образцы не отличались изяществом.
«

"Никто и не мечтал о французском бюстгальтере, американском или, скажем, из ФРГ. Это только для жен дипломатов, живших за границей. Они привозили, перепродавали", — добавляет эксперт.

В коллекции историка моды есть предметы из гардероба народной артистки РСФСР певицы Ольги Воронец.
© РИА НовостиОльга Воронец
Ольга Воронец - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости
Ольга Воронец
«

"Сделаны где-то в ГДР или Венгрии, оформлены цветочками, есть металлическая дужка. Но это была народная артистка, имевшая средства и возможность такое купить. Остальные довольствовались немногим", — говорит он.

То же касалось бикини. Раздельные купальники, вошедшие в моду в 1930-е, вязали крючком или шили на резинке из ситца — эластичные ткани тогда еще не завезли.
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанк

Город Сочи. Отдыхающая в санатории "Чайка"

Отдыхающая в санатории Чайка в городе Сочи

Город Сочи. Отдыхающая в санатории "Чайка"

© РИА Новости / Давид Шоломович
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1 из 2
© РИА Новости / Яков Берлинер | Перейти в медиабанк

Латвийская ССР. Отдых на Рижском взморье

Отдых на рижском взморье

Латвийская ССР. Отдых на Рижском взморье

© РИА Новости / Яков Берлинер
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2 из 2

Город Сочи. Отдыхающая в санатории "Чайка"

© РИА Новости / Давид Шоломович
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1 из 2

Латвийская ССР. Отдых на Рижском взморье

© РИА Новости / Яков Берлинер
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2 из 2
«

"После Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957-м в моду входят импортные вещи, появились первые фарцовщики. Потом все артисты Большого театра, ансамбля Моисеева, цирка, ансамбля "Березка" стали привозить на продажу купальники. Хороший купальник в СССР стоил очень дорого: от 60 до 80 рублей при зарплате 120", — напомнил Васильев.

© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанк

Советская мода сезона весна-лето — 1956. Курортный ансамбль: купальник и платье-халат из сатина

Советская мода сезона весна-лето 1956 года

Советская мода сезона весна-лето — 1956. Курортный ансамбль: купальник и платье-халат из сатина

© РИА Новости / Василий Малышев
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1 из 3
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Утренняя зарядка на Черноморском побережье Крыма, 1954

Утренняя зарядка на Черноморском побережье Крыма, 1954 год

Утренняя зарядка на Черноморском побережье Крыма, 1954

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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2 из 3
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанк

Советская актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965)

Советская актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая Операция Ы и другие приключения Шурика

Советская актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965)

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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3 из 3

Советская мода сезона весна-лето — 1956. Курортный ансамбль: купальник и платье-халат из сатина

© РИА Новости / Василий Малышев
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1 из 3

Утренняя зарядка на Черноморском побережье Крыма, 1954

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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2 из 3

Советская актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965)

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Широкий доступ к таким товарам открылся лишь в 1990-е, когда на российский рынок пришли иностранные марки белья.
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