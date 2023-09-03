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Удары России по порту Рени не угрожают Румынии, заявили в Минобороны страны - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 03.09.2023 (обновлено: 20:43 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/minoborony-1893941709.html
Удары России по порту Рени не угрожают Румынии, заявили в Минобороны страны
Удары России по порту Рени не угрожают Румынии, заявили в Минобороны страны - РИА Новости, 03.09.2023
Удары России по порту Рени не угрожают Румынии, заявили в Минобороны страны
Предпринимаемые Россией удары по объектам инфраструктуры на Украине не создают военной угрозы для Румынии, сообщает в воскресенье пресс-служба румынского... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T16:00
2023-09-03T20:43
специальная военная операция на украине
россия
румыния
украина
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Предпринимаемые Россией удары по объектам инфраструктуры на Украине не создают военной угрозы для Румынии, сообщает в воскресенье пресс-служба румынского министерства обороны. Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России ночью нанесли групповой удар БПЛА по хранилищам топлива, которое используется для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. "Ответственные структуры министерства национальной обороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате атак российских беспилотников прошлой ночью на инфраструктуру порта Рени. Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении минобороны, распространённом для СМИ. В оборонном ведомстве Румынии также отметили, что Бухарест усиленно отслеживает ситуацию в национальном сухопутном, морском и воздушном пространствах страны, "а также укрепляет оборону на восточном фланге, в рамках мер, установленных в соответствии с национальными и союзническими планами". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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россия, румыния, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Румыния, Украина, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Удары России по порту Рени не угрожают Румынии, заявили в Минобороны страны

Минобороны Румынии: удары РФ по инфраструктуре порта Рени не угрожают стране

Морской порт в городе Рени
Морской порт в городе Рени
Морской порт в городе Рени
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Предпринимаемые Россией удары по объектам инфраструктуры на Украине не создают военной угрозы для Румынии, сообщает в воскресенье пресс-служба румынского министерства обороны.
Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России ночью нанесли групповой удар БПЛА по хранилищам топлива, которое используется для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области.
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"Ответственные структуры министерства национальной обороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате атак российских беспилотников прошлой ночью на инфраструктуру порта Рени. Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении минобороны, распространённом для СМИ.
В оборонном ведомстве Румынии также отметили, что Бухарест усиленно отслеживает ситуацию в национальном сухопутном, морском и воздушном пространствах страны, "а также укрепляет оборону на восточном фланге, в рамках мер, установленных в соответствии с национальными и союзническими планами".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРумынияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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