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Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 03.09.2023
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12:38 03.09.2023 (обновлено: 14:40 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/malchik-1893920133.html
Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым
Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 03.09.2023
Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым
Пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:38
2023-09-03T14:40
происшествия
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забайкальский край
россия
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ЧИТА, 3 сен — РИА Новости. Пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.&quot;Ребенка в центре Читы заметили граждане, вызвали на место сотрудников полиции. Полицейские доставили его в отдел, где он будет передан родителям. Инспекторы ПДН установят причины ухода несовершеннолетнего&quot;, — уточнили в ведомстве.Там отметили, что семья мальчика благополучная.Следственный комитет ранее в субботу возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка по статье "Убийство малолетнего". Ребенок накануне ушел из дома в селе Засопка под Читой. Следователи предполагали, что в отношении мальчика совершили преступление.
https://ria.ru/20230820/malchik-1891125978.html
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происшествия, чита, забайкальский край, россия
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия
Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 3 сен — РИА Новости. Пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
«

"Ребенка в центре Читы заметили граждане, вызвали на место сотрудников полиции. Полицейские доставили его в отдел, где он будет передан родителям. Инспекторы ПДН установят причины ухода несовершеннолетнего", — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что семья мальчика благополучная.
Следственный комитет ранее в субботу возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка по статье "Убийство малолетнего". Ребенок накануне ушел из дома в селе Засопка под Читой. Следователи предполагали, что в отношении мальчика совершили преступление.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В Краснодаре нашли живым пропавшего 17 августа мальчика
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