https://ria.ru/20230903/malchik-1893920133.html
Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым
Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 03.09.2023
Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым
Пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:38
2023-09-03T12:38
2023-09-03T14:40
происшествия
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россия
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ЧИТА, 3 сен — РИА Новости. Пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю."Ребенка в центре Читы заметили граждане, вызвали на место сотрудников полиции. Полицейские доставили его в отдел, где он будет передан родителям. Инспекторы ПДН установят причины ухода несовершеннолетнего", — уточнили в ведомстве.Там отметили, что семья мальчика благополучная.Следственный комитет ранее в субботу возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка по статье "Убийство малолетнего". Ребенок накануне ушел из дома в селе Засопка под Читой. Следователи предполагали, что в отношении мальчика совершили преступление.
https://ria.ru/20230820/malchik-1891125978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, чита, забайкальский край, россия
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия
Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым
Пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы
ЧИТА, 3 сен — РИА Новости. Пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
«
"Ребенка в центре Читы заметили граждане, вызвали на место сотрудников полиции. Полицейские доставили его в отдел, где он будет передан родителям. Инспекторы ПДН установят причины ухода несовершеннолетнего", — уточнили в ведомстве.
Там отметили, что семья мальчика благополучная.
Следственный комитет ранее в субботу возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка по статье "Убийство малолетнего". Ребенок накануне ушел из дома в селе Засопка под Читой. Следователи предполагали, что в отношении мальчика совершили преступление.
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