https://ria.ru/20230903/malchik-1893920133.html

Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 03.09.2023

Пропавшего в Забайкалье одиннадцатилетнего мальчика нашли живым

Пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:38

2023-09-03T12:38

2023-09-03T14:40

происшествия

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забайкальский край

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ЧИТА, 3 сен — РИА Новости. Пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым в центре Читы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю."Ребенка в центре Читы заметили граждане, вызвали на место сотрудников полиции. Полицейские доставили его в отдел, где он будет передан родителям. Инспекторы ПДН установят причины ухода несовершеннолетнего", — уточнили в ведомстве.Там отметили, что семья мальчика благополучная.Следственный комитет ранее в субботу возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка по статье "Убийство малолетнего". Ребенок накануне ушел из дома в селе Засопка под Читой. Следователи предполагали, что в отношении мальчика совершили преступление.

https://ria.ru/20230820/malchik-1891125978.html

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забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, забайкальский край, россия