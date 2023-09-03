https://ria.ru/20230903/malchik-1893906824.html
В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик
В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик - РИА Новости, 03.09.2023
В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик
В селе Засопка в Забайкальском крае пропал 11-летний мальчик, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T10:27
2023-09-03T10:27
2023-09-03T12:08
происшествия
читинский район
забайкальский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
ЧИТА, 3 сен — РИА Новости. В селе Засопка в Забайкальском крае пропал 11-летний мальчик, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале."По данным следствия, 2 сентября 2023 года около 18:00 (12:00 мск) 11-летний мальчик ушел из своего дома, расположенного в селе Засопка Читинского района, и не вернулся. Родители ребенка несколько часов самостоятельно разыскивали ребенка, а затем обратились в правоохранительные органы. К настоящему моменту мальчик не найден", — говорится в публикации.Предположительно, в отношении ребенка могли совершить преступление с учетом его малолетнего возраста и отсутствия причин исчезновения.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство малолетнего".В поисках ребенка принимают участие сотрудники полиции, добровольцы и педагоги школы, в которой учится мальчик. Силовики обследуют место пропажи ребенка и прилегающие к нему районы, осматривают дворы и допрашивают местных жителей.В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что накануне вечером по сигналу подняли личный состав ОМВД России по Читинского району. Поиски велись ночью и продолжаются 3 сентября. Сейчас около 30 сотрудников районного отдела полиции и управления уголовного розыска краевого УМВД прочесывают заброшенные строения, коллекторы и местность, устанавливают знакомых и друзей мальчика, опрашивают его родственников.
https://ria.ru/20230821/devochka-1891377146.html
https://ria.ru/20230726/rebenok-1886298137.html
читинский район
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, читинский район, забайкальский край, россия
Происшествия, Читинский район, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик
В селе Засопка Читинского района пропал одиннадцатилетний мальчик