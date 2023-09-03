https://ria.ru/20230903/malchik-1893906824.html

В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик

В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик - РИА Новости, 03.09.2023

В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик

В селе Засопка в Забайкальском крае пропал 11-летний мальчик, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T10:27

2023-09-03T10:27

2023-09-03T12:08

происшествия

читинский район

забайкальский край

россия

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ЧИТА, 3 сен — РИА Новости. В селе Засопка в Забайкальском крае пропал 11-летний мальчик, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале."По данным следствия, 2 сентября 2023 года около 18:00 (12:00 мск) 11-летний мальчик ушел из своего дома, расположенного в селе Засопка Читинского района, и не вернулся. Родители ребенка несколько часов самостоятельно разыскивали ребенка, а затем обратились в правоохранительные органы. К настоящему моменту мальчик не найден", — говорится в публикации.Предположительно, в отношении ребенка могли совершить преступление с учетом его малолетнего возраста и отсутствия причин исчезновения.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство малолетнего".В поисках ребенка принимают участие сотрудники полиции, добровольцы и педагоги школы, в которой учится мальчик. Силовики обследуют место пропажи ребенка и прилегающие к нему районы, осматривают дворы и допрашивают местных жителей.В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что накануне вечером по сигналу подняли личный состав ОМВД России по Читинского району. Поиски велись ночью и продолжаются 3 сентября. Сейчас около 30 сотрудников районного отдела полиции и управления уголовного розыска краевого УМВД прочесывают заброшенные строения, коллекторы и местность, устанавливают знакомых и друзей мальчика, опрашивают его родственников.

https://ria.ru/20230821/devochka-1891377146.html

https://ria.ru/20230726/rebenok-1886298137.html

читинский район

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происшествия, читинский район, забайкальский край, россия