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В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик - РИА Новости, 03.09.2023
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10:27 03.09.2023 (обновлено: 12:08 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/malchik-1893906824.html
В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик
В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик - РИА Новости, 03.09.2023
В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик
В селе Засопка в Забайкальском крае пропал 11-летний мальчик, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T10:27
2023-09-03T12:08
происшествия
читинский район
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 3 сен — РИА Новости. В селе Засопка в Забайкальском крае пропал 11-летний мальчик, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале.&quot;По данным следствия, 2 сентября 2023 года около 18:00 (12:00 мск) 11-летний мальчик ушел из своего дома, расположенного в селе Засопка Читинского района, и не вернулся. Родители ребенка несколько часов самостоятельно разыскивали ребенка, а затем обратились в правоохранительные органы. К настоящему моменту мальчик не найден&quot;, — говорится в публикации.Предположительно, в отношении ребенка могли совершить преступление с учетом его малолетнего возраста и отсутствия причин исчезновения.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство малолетнего".В поисках ребенка принимают участие сотрудники полиции, добровольцы и педагоги школы, в которой учится мальчик. Силовики обследуют место пропажи ребенка и прилегающие к нему районы, осматривают дворы и допрашивают местных жителей.В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что накануне вечером по сигналу подняли личный состав ОМВД России по Читинского району. Поиски велись ночью и продолжаются 3 сентября. Сейчас около 30 сотрудников районного отдела полиции и управления уголовного розыска краевого УМВД прочесывают заброшенные строения, коллекторы и местность, устанавливают знакомых и друзей мальчика, опрашивают его родственников.
https://ria.ru/20230821/devochka-1891377146.html
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читинский район
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происшествия, читинский район, забайкальский край, россия
Происшествия, Читинский район, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик

В селе Засопка Читинского района пропал одиннадцатилетний мальчик

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЧИТА, 3 сен — РИА Новости. В селе Засопка в Забайкальском крае пропал 11-летний мальчик, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале.
«

"По данным следствия, 2 сентября 2023 года около 18:00 (12:00 мск) 11-летний мальчик ушел из своего дома, расположенного в селе Засопка Читинского района, и не вернулся. Родители ребенка несколько часов самостоятельно разыскивали ребенка, а затем обратились в правоохранительные органы. К настоящему моменту мальчик не найден", — говорится в публикации.

Предположительно, в отношении ребенка могли совершить преступление с учетом его малолетнего возраста и отсутствия причин исчезновения.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство малолетнего".
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В поисках ребенка принимают участие сотрудники полиции, добровольцы и педагоги школы, в которой учится мальчик. Силовики обследуют место пропажи ребенка и прилегающие к нему районы, осматривают дворы и допрашивают местных жителей.
В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что накануне вечером по сигналу подняли личный состав ОМВД России по Читинского району. Поиски велись ночью и продолжаются 3 сентября. Сейчас около 30 сотрудников районного отдела полиции и управления уголовного розыска краевого УМВД прочесывают заброшенные строения, коллекторы и местность, устанавливают знакомых и друзей мальчика, опрашивают его родственников.
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