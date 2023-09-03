Ужасные последствия. Зеленскому рассказали о "сюрпризе" Путина
RS: желание Зеленского отвоевать Крым приводит к тяжелым последствиям для ВСУ
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой уже привело к ужасным последствиям и грозит новыми, пишет Responsible Statecraft.
"Украинская армия все еще очень далека от возможности вернуть полуостров и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого. Провал нынешнего контрнаступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками. <...> Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России", — говорится в публикации.
"Украинская армия все еще очень далека от возможности вернуть полуостров и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого. Провал нынешнего контрнаступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками. <...> Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что обескровленные ВСУ в конечном итоге падут жертвой российской контратаки, а это приведет к территориальным потерям, гораздо большим, чем Киев уже понес.
Кроме того, помимо опасности катастрофической эскалации и войны между НАТО и Москвой, людям, утверждающим, что они друзья Украины, следует задуматься о последствиях бесконечной войны с ядерной державой.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
Кроме того, помимо опасности катастрофической эскалации и войны между НАТО и Москвой, людям, утверждающим, что они друзья Украины, следует задуматься о последствиях бесконечной войны с ядерной державой.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.