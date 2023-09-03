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Ужасные последствия. Зеленскому рассказали о "сюрпризе" Путина - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 03.09.2023 (обновлено: 14:51 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/krym-1893928751.html
Ужасные последствия. Зеленскому рассказали о "сюрпризе" Путина
Ужасные последствия. Зеленскому рассказали о "сюрпризе" Путина - РИА Новости, 03.09.2023
Ужасные последствия. Зеленскому рассказали о "сюрпризе" Путина
Желание президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой уже привело к ужасным последствиям и грозит новыми, пишет Responsible Statecraft... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:01
2023-09-03T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой уже привело к ужасным последствиям и грозит новыми, пишет Responsible Statecraft. "Украинская армия все еще очень далека от возможности вернуть полуостров и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого. Провал нынешнего контрнаступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками. &lt;...&gt; Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России", — говорится в публикации.Автор отмечает, что обескровленные ВСУ в конечном итоге падут жертвой российской контратаки, а это приведет к территориальным потерям, гораздо большим, чем Киев уже понес. Кроме того, помимо опасности катастрофической эскалации и войны между НАТО и Москвой, людям, утверждающим, что они друзья Украины, следует задуматься о последствиях бесконечной войны с ядерной державой. Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893908046.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Москва
Ужасные последствия. Зеленскому рассказали о "сюрпризе" Путина

RS: желание Зеленского отвоевать Крым приводит к тяжелым последствиям для ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой уже привело к ужасным последствиям и грозит новыми, пишет Responsible Statecraft.

"Украинская армия все еще очень далека от возможности вернуть полуостров и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого. Провал нынешнего контрнаступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками. <...> Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Единственная надежда. Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье
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Автор отмечает, что обескровленные ВСУ в конечном итоге падут жертвой российской контратаки, а это приведет к территориальным потерям, гораздо большим, чем Киев уже понес.

Кроме того, помимо опасности катастрофической эскалации и войны между НАТО и Москвой, людям, утверждающим, что они друзья Украины, следует задуматься о последствиях бесконечной войны с ядерной державой.

Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинМосква
 
 
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