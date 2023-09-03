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В Крыму заявили о стабилизации ситуации с транспортной логистикой - РИА Новости, 03.09.2023
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11:15 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/krym-1893910752.html
В Крыму заявили о стабилизации ситуации с транспортной логистикой
В Крыму заявили о стабилизации ситуации с транспортной логистикой - РИА Новости, 03.09.2023
В Крыму заявили о стабилизации ситуации с транспортной логистикой
Ситуация с транспортной логистикой в Крыму стабилизировалась, в том числе благодаря грамотной организации работы досмотровых пунктов на Крымском мосту и росту... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T11:15
2023-09-03T11:15
россия
владимир константинов
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Ситуация с транспортной логистикой в Крыму стабилизировалась, в том числе благодаря грамотной организации работы досмотровых пунктов на Крымском мосту и росту интереса к альтернативным маршрутам, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Все работает в штатном режиме. В последнее время у нас уменьшились пробки на мосту, ситуация стабилизировалась. Это связано с грамотной организацией работы досмотровых пунктов, ростом интереса к альтернативным вариантам логистики в Крым, включая паромную переправу, железнодорожное сообщение, сухопутный коридор", - сказал Константинов. Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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россия, владимир константинов, экономика
Россия, Владимир Константинов, Экономика
В Крыму заявили о стабилизации ситуации с транспортной логистикой

Глава парламента Крыма: в регионе стабилизировалась ситуация с логистикой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд едет по Крымскому мосту
Пассажирский поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский поезд едет по Крымскому мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Ситуация с транспортной логистикой в Крыму стабилизировалась, в том числе благодаря грамотной организации работы досмотровых пунктов на Крымском мосту и росту интереса к альтернативным маршрутам, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Все работает в штатном режиме. В последнее время у нас уменьшились пробки на мосту, ситуация стабилизировалась. Это связано с грамотной организацией работы досмотровых пунктов, ростом интереса к альтернативным вариантам логистики в Крым, включая паромную переправу, железнодорожное сообщение, сухопутный коридор", - сказал Константинов.
Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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