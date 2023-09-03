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Космический корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым отстыковался от МКС
Космический корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым отстыковался от МКС - РИА Новости, 03.09.2023
Космический корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого российский космонавт Андрей Федяев, отстыковался от Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:16
2023-09-03T15:16
2023-09-03T15:29
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого российский космонавт Андрей Федяев, отстыковался от Международной космической станции (МКС), трансляция велась на сайте НАСА. Отстыковка началась в 14.05 мск. Как отмечает НАСА, прямая трансляция приводнения корабля начнется в воскресенье приблизительно в 23.00 по времени Восточного побережья США (понедельник, 06.00 мск). Ранее "Роскосмос" напомнил, что Федяев вместе с астронавтами НАСА Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом ОАЭ Султаном аль-Нейади работали на МКС с марта 2023 года. Недавно на Международную космическую станцию прибыл новый Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7, в который вошли россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава. Также на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые вместе с астронавтом НАСА Френком Рубио вернутся 27 сентября на "Союзе МС-23". К ним на замену 15 сентября прилетят на "Союзе МС-24" россияне Олег Кононенко и Николай Чуб с американкой Лорал О'Хара.
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Космос - РИА Наука, США, ОАЭ, Андреас Могенсен, НАСА, Роскосмос, Олег Кононенко, В мире
Космический корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым отстыковался от МКС
Американский корабль Crew Dragon c Федяевым отстыковался от МКС