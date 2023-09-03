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КНДР провела учения с имитацией тактической ядерной атаки - РИА Новости, 03.09.2023
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01:55 03.09.2023 (обновлено: 02:19 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/koreya-1893888051.html
КНДР провела учения с имитацией тактической ядерной атаки
КНДР провела учения с имитацией тактической ядерной атаки - РИА Новости, 03.09.2023
КНДР провела учения с имитацией тактической ядерной атаки
КНДР провела 2 сентября учения с имитацией тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных маневров США и Южной Кореи, передает северокорейское... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T01:55
2023-09-03T02:19
сша
южная корея
в мире
кндр (северная корея)
желтое море
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. КНДР провела 2 сентября учения с имитацией тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных маневров США и Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Южная Корея и США с 21 по 31 августа проводили ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield. Южнокорейское агентство Ренхап 2 сентября сообщило, что КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря."Военные учения по имитации тактической ядерной атаки... проводились утром 2 сентября. Ракетное подразделение, участвовавшее в учениях, произвело пуск стратегических крылатых ракет большой дальности в направлении Западно-Корейского залива (в Желтом море - ред.) из устья реки Чхончхонган", - говорится в сообщении агентства.По данным ЦТАК, были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Агентство сообщает, что они пролетели по 8-образной траектории 1,5 тысячи километров за 7672 и 7681 секунду, после чего взорвались на заданной высоте в 150 метров над "целевым островом".Агентство ЦТАК 31 августа передавало, что КНДР в ответ на учения США и Южной Кореи провела свои, в ходе которых сымитировала удары тактическим ядерным оружием по территории Южной Кореи. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря. По данным комитета, обе ракеты пролетели порядка 360 километров, после чего упали в море. Их детальные характеристики анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.
https://ria.ru/20230902/kndr-1893787337.html
https://ria.ru/20230829/kndr-1892805126.html
сша
южная корея
кндр (северная корея)
желтое море
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сша, южная корея, в мире, кндр (северная корея), желтое море
США, Южная Корея, В мире, КНДР (Северная Корея), Желтое море
КНДР провела учения с имитацией тактической ядерной атаки

ЦТАК: КНДР сымитировала тактическую ядерную атаку после учений США и Южной Кореи

© Фото : KCNAВооружение КНДР
Вооружение КНДР - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Фото : KCNA
Вооружение КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. КНДР провела 2 сентября учения с имитацией тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных маневров США и Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Южная Корея и США с 21 по 31 августа проводили ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield. Южнокорейское агентство Ренхап 2 сентября сообщило, что КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря.
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"Военные учения по имитации тактической ядерной атаки... проводились утром 2 сентября. Ракетное подразделение, участвовавшее в учениях, произвело пуск стратегических крылатых ракет большой дальности в направлении Западно-Корейского залива (в Желтом море - ред.) из устья реки Чхончхонган", - говорится в сообщении агентства.
По данным ЦТАК, были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Агентство сообщает, что они пролетели по 8-образной траектории 1,5 тысячи километров за 7672 и 7681 секунду, после чего взорвались на заданной высоте в 150 метров над "целевым островом".
Агентство ЦТАК 31 августа передавало, что КНДР в ответ на учения США и Южной Кореи провела свои, в ходе которых сымитировала удары тактическим ядерным оружием по территории Южной Кореи. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря. По данным комитета, обе ракеты пролетели порядка 360 километров, после чего упали в море. Их детальные характеристики анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.
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