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Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России - РИА Новости, 03.09.2023
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08:53 03.09.2023 (обновлено: 13:13 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/kontrakt-1893899701.html
Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России
Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России - РИА Новости, 03.09.2023
Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России
С января на контрактную службу в вооруженные силы поступили около 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T08:53
2023-09-03T13:13
вооруженные силы рф
дмитрий медведев
россия
безопасность
сахалин
япония
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. С января на контрактную службу в вооруженные силы поступили около 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин, где он провел совещание по доукомплектованию армии контрактниками.&quot;По данным министерства обороны, с 1 января в ряды вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек&quot;, — сказал он на видео в своем Telegram-канале с подписью &quot;78 лет Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны&quot;.Медведев уточнил, что часть из них — это лица, пребывавшие в запасе, а другая часть — добровольцы и иные категории.Зампред Совбеза добавил, что встречается с главами регионов очно из-за значимости работы по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками.Месяц назад — в начале августа — Медведев сообщил, что на тот момент на службу по контракту с начала года приняли более 231 тысячи человек. Он уточнил, что в июне темпы набора контрактников в вооруженные силы увеличились до 1,4 тысячи человек в день. По его словам, контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать родину.
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вооруженные силы рф, дмитрий медведев, россия, безопасность, сахалин, япония
Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность, Сахалин, Япония
Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России

Медведев: 280 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ с 1 января

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования
Военнослужащий группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. С января на контрактную службу в вооруженные силы поступили около 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин, где он провел совещание по доукомплектованию армии контрактниками.
«

"По данным министерства обороны, с 1 января в ряды вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек", — сказал он на видео в своем Telegram-канале с подписью "78 лет Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".

Медведев уточнил, что часть из них — это лица, пребывавшие в запасе, а другая часть — добровольцы и иные категории.
Зампред Совбеза добавил, что встречается с главами регионов очно из-за значимости работы по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками.
Месяц назад — в начале августа — Медведев сообщил, что на тот момент на службу по контракту с начала года приняли более 231 тысячи человек. Он уточнил, что в июне темпы набора контрактников в вооруженные силы увеличились до 1,4 тысячи человек в день. По его словам, контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать родину.
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Вооруженные силы РФДмитрий МедведевРоссияБезопасностьСахалинЯпония
 
 
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