https://ria.ru/20230903/kontrakt-1893899701.html

Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России

Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России - РИА Новости, 03.09.2023

Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России

С января на контрактную службу в вооруженные силы поступили около 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T08:53

2023-09-03T08:53

2023-09-03T13:13

вооруженные силы рф

дмитрий медведев

россия

безопасность

сахалин

япония

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. С января на контрактную службу в вооруженные силы поступили около 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин, где он провел совещание по доукомплектованию армии контрактниками."По данным министерства обороны, с 1 января в ряды вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек", — сказал он на видео в своем Telegram-канале с подписью "78 лет Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".Медведев уточнил, что часть из них — это лица, пребывавшие в запасе, а другая часть — добровольцы и иные категории.Зампред Совбеза добавил, что встречается с главами регионов очно из-за значимости работы по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками.Месяц назад — в начале августа — Медведев сообщил, что на тот момент на службу по контракту с начала года приняли более 231 тысячи человек. Он уточнил, что в июне темпы набора контрактников в вооруженные силы увеличились до 1,4 тысячи человек в день. По его словам, контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать родину.

https://ria.ru/20230803/voennye-1888006383.html

россия

сахалин

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вооруженные силы рф, дмитрий медведев, россия, безопасность, сахалин, япония