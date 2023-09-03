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В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:53 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/konflikt-1893975525.html
В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus
В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus - РИА Новости, 03.09.2023
В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, немецкому правительству нужно было бы... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:53
2023-09-03T20:53
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
кристиан линднер
нато
сергей лавров
германия
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БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, немецкому правительству нужно было бы просчитать последствия для собственной обороноспособности и исключить вовлечение в конфликт с Россией. "У меня есть симпатии к идее поставки этого оружия дальнего действия, но у нас есть точные процедуры и договоренности с нашими союзниками. Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса. И не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником войны", - сказал Линднер телеканалу ARD. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует сейчас канцлера Олафа Шольца, поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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украина, в мире, россия, кристиан линднер, нато, сергей лавров, германия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Кристиан Линднер, НАТО, Сергей Лавров, Германия, Олаф Шольц
В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus

Линднер призвал исключить вовлечение в конфликт при поставке Киеву ракет Taurus

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, немецкому правительству нужно было бы просчитать последствия для собственной обороноспособности и исключить вовлечение в конфликт с Россией.
"У меня есть симпатии к идее поставки этого оружия дальнего действия, но у нас есть точные процедуры и договоренности с нашими союзниками. Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса. И не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником войны", - сказал Линднер телеканалу ARD.
Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует сейчас канцлера Олафа Шольца, поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
19 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияКристиан ЛинднерНАТОСергей ЛавровГерманияОлаф Шольц
 
 
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