Киев столкнется с трудностями при затягивании конфликта, считает эксперт
Эксперт Белл: Киев столкнется с большими трудностями при затягивании конфликта
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украина будет сталкиваться с большим количеством проблем и ей будет трудно выйти из конфликта победителем при его затягивании, считает вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.
"Они не могут позволить себе оказаться втянутыми в длительную войну на истощение, потому что в ней им будет трудно победить", - сказал Белл телеканалу Sky News.
По его словам, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше проблем возникнет. Он отметил, что при затягивании конфликта Украина станет "более уязвимой". Кроме того, Белл добавил, что затягивание конфликта приведет к сокращению поставок оружия в страну и к проблемам с численностью войск.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.