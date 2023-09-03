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В Чэндэ почтили память советских солдат, павших во Второй мировой войне - РИА Новости, 03.09.2023
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17:33 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/kitay-1893955118.html
В Чэндэ почтили память советских солдат, павших во Второй мировой войне
В Чэндэ почтили память советских солдат, павших во Второй мировой войне - РИА Новости, 03.09.2023
В Чэндэ почтили память советских солдат, павших во Второй мировой войне
Память советских воинов почтили на торжественной церемонии в Китае, где была поставлена последняя точка в самой страшной войне двадцатого столетия – Второй... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T17:33
2023-09-03T17:33
китай
россия
хэбэй
игорь моргулов
юрий сенько
вторая мировая война (1939-1945)
в мире
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ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Память советских воинов почтили на торжественной церемонии в Китае, где была поставлена последняя точка в самой страшной войне двадцатого столетия – Второй мировой войне, сообщил в воскресенье РИА Новости советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко. В воскресенье в городе Чэндэ провинции Хэбэй прошло памятное мероприятие с возложением венков к мемориалу советским воинам, павшим при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков. В церемонии приняли участие посол России в Китае Игорь Моргулов, посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько, атташе по вопросам обороны двух стран, руководство города Чэндэ, представители МИД КНР и народного правительства провинции Хэбэй, сотрудники посольств РФ и Белоруссии, представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Китае, российские соотечественники. "Третье сентября 1945 года стал первым мирным днем после самой кровопролитной и масштабной в истории человечества войны, поставившей на грань выживания целые народы. За годы войны Советский Союз потерял 27 миллионов жизней, Китай – 35 миллионов человек", - сказал Кисенко. Он указал, что "именно в Китае была поставлена последняя точка в самой страшной войне двадцатого столетия". Дипломат также отметил, что несмотря на колоссальные потери в войне с Германией, Советский Союз строго следовал своим союзническим обязательствам. В течение лета 1945 года на востоке страны были сформированы три новых фронта под командованием маршала Василевского. Советский Союз 8 августа 1945 года вступил в войну с Японией, 10 августа 1945 года войну Японии объявила Монголия. "За 25 дней части и подразделения 1-го и 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии при поддержке частей армии Монгольской Народной Республики нанесли сокрушительный удар японской Квантунской армии. В ходе успешного проведения Маньчжурской и Южно-Сахалинской операций, Курильской десантной операций были освобождены северо-восточный Китай, северная Корея, южная часть острова Сахалин и Курильские острова", - добавил он. Дипломат подчеркнул, что "тяжело далась победа на Востоке: менее чем за месяц боевых действий погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров". Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А. Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся Чэндэ.
https://ria.ru/20230903/medvedev-1893895911.html
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китай, россия, хэбэй, игорь моргулов, юрий сенько, вторая мировая война (1939-1945), в мире
Китай, Россия, Хэбэй, Игорь Моргулов, Юрий Сенько, Вторая мировая война (1939-1945), В мире
В Чэндэ почтили память советских солдат, павших во Второй мировой войне

В Чэндэ дипломаты почтили память павших при освобождении Китая советских солдат

© Фото : Посольство России в Китае/ВКонтактеСотрудники Посольства России в Китае на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь
Сотрудники Посольства России в Китае на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Фото : Посольство России в Китае/ВКонтакте
Сотрудники Посольства России в Китае на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Память советских воинов почтили на торжественной церемонии в Китае, где была поставлена последняя точка в самой страшной войне двадцатого столетия – Второй мировой войне, сообщил в воскресенье РИА Новости советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко.
В воскресенье в городе Чэндэ провинции Хэбэй прошло памятное мероприятие с возложением венков к мемориалу советским воинам, павшим при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков. В церемонии приняли участие посол России в Китае Игорь Моргулов, посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько, атташе по вопросам обороны двух стран, руководство города Чэндэ, представители МИД КНР и народного правительства провинции Хэбэй, сотрудники посольств РФ и Белоруссии, представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Китае, российские соотечественники.
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"Третье сентября 1945 года стал первым мирным днем после самой кровопролитной и масштабной в истории человечества войны, поставившей на грань выживания целые народы. За годы войны Советский Союз потерял 27 миллионов жизней, Китай – 35 миллионов человек", - сказал Кисенко.
Он указал, что "именно в Китае была поставлена последняя точка в самой страшной войне двадцатого столетия".
Дипломат также отметил, что несмотря на колоссальные потери в войне с Германией, Советский Союз строго следовал своим союзническим обязательствам. В течение лета 1945 года на востоке страны были сформированы три новых фронта под командованием маршала Василевского. Советский Союз 8 августа 1945 года вступил в войну с Японией, 10 августа 1945 года войну Японии объявила Монголия.
"За 25 дней части и подразделения 1-го и 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии при поддержке частей армии Монгольской Народной Республики нанесли сокрушительный удар японской Квантунской армии. В ходе успешного проведения Маньчжурской и Южно-Сахалинской операций, Курильской десантной операций были освобождены северо-восточный Китай, северная Корея, южная часть острова Сахалин и Курильские острова", - добавил он.
Дипломат подчеркнул, что "тяжело далась победа на Востоке: менее чем за месяц боевых действий погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров".
Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А. Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся Чэндэ.
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