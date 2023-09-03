https://ria.ru/20230903/kitay-1893955118.html

В Чэндэ почтили память советских солдат, павших во Второй мировой войне

В Чэндэ почтили память советских солдат, павших во Второй мировой войне - РИА Новости, 03.09.2023

В Чэндэ почтили память советских солдат, павших во Второй мировой войне

Память советских воинов почтили на торжественной церемонии в Китае, где была поставлена последняя точка в самой страшной войне двадцатого столетия – Второй... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T17:33

2023-09-03T17:33

2023-09-03T17:33

китай

россия

хэбэй

игорь моргулов

юрий сенько

вторая мировая война (1939-1945)

в мире

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ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Память советских воинов почтили на торжественной церемонии в Китае, где была поставлена последняя точка в самой страшной войне двадцатого столетия – Второй мировой войне, сообщил в воскресенье РИА Новости советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко. В воскресенье в городе Чэндэ провинции Хэбэй прошло памятное мероприятие с возложением венков к мемориалу советским воинам, павшим при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков. В церемонии приняли участие посол России в Китае Игорь Моргулов, посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько, атташе по вопросам обороны двух стран, руководство города Чэндэ, представители МИД КНР и народного правительства провинции Хэбэй, сотрудники посольств РФ и Белоруссии, представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Китае, российские соотечественники. "Третье сентября 1945 года стал первым мирным днем после самой кровопролитной и масштабной в истории человечества войны, поставившей на грань выживания целые народы. За годы войны Советский Союз потерял 27 миллионов жизней, Китай – 35 миллионов человек", - сказал Кисенко. Он указал, что "именно в Китае была поставлена последняя точка в самой страшной войне двадцатого столетия". Дипломат также отметил, что несмотря на колоссальные потери в войне с Германией, Советский Союз строго следовал своим союзническим обязательствам. В течение лета 1945 года на востоке страны были сформированы три новых фронта под командованием маршала Василевского. Советский Союз 8 августа 1945 года вступил в войну с Японией, 10 августа 1945 года войну Японии объявила Монголия. "За 25 дней части и подразделения 1-го и 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии при поддержке частей армии Монгольской Народной Республики нанесли сокрушительный удар японской Квантунской армии. В ходе успешного проведения Маньчжурской и Южно-Сахалинской операций, Курильской десантной операций были освобождены северо-восточный Китай, северная Корея, южная часть острова Сахалин и Курильские острова", - добавил он. Дипломат подчеркнул, что "тяжело далась победа на Востоке: менее чем за месяц боевых действий погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров". Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А. Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся Чэндэ.

https://ria.ru/20230903/medvedev-1893895911.html

https://ria.ru/20230902/kitay-1893800613.html

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россия

хэбэй

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

китай, россия, хэбэй, игорь моргулов, юрий сенько, вторая мировая война (1939-1945), в мире